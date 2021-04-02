На тараканов в школьной столовой пожаловались родители учеников из Невского района Петербурга

Лишнюю живность нашли в одной из школ Невского района. Фото: Артем КИЛЬКИН

Неприятный скандал разгорается в одной из школ Невского района Санкт-Петербурга. Возмущенные родители учеников опубликовали в соцсетях видео, на котором снят таракан, бегающий по столу в столовой в тот момент, когда там обедали дети. Школьницы с визгом разбежались, а мальчишки поймали усатого подставкой для вилок. Но взрослым это не показалось веселым.

- Кнам поступили жалобы на питание в школе №346 Невского района. Помимо претензий к качеству еды, родитель подчеркнул полнейшую антисанитарию, царящую в зале столовой — по столам бегают тараканы, а это ни много ни мало угроза здоровью! И тут возникает вполне резонный вопрос: если в зале творится такое, то что происходит на кухне?- сообщает паблик «Школьный ревизорро», в котором и опубликовано видео.

По словам родителей, подобные ситуации происходил неоднократно, однако руководство школы проблем в столовой не нашло.

Жалобы на тараканов были и раньше. Фото: vk.com/schoolrevizorro78

«Комсомольская правда» связалась с администрацией Невского района, где пообещали разобраться с инцидентом и провести полную проверку.

- В связи с возникшим обстоятельством будут приняты исчерпывающие меры. 21 марта 2021 года в школе № 346 специализированной организацией была проведена обработка и дезинфекция всего здания и пищеблока, в частности. В ближайшие выходные дезинфекцию проведут повторно. Кроме того, сотрудники столовой выйдут на работу в выходные дни для проведения генеральной уборки, -говорится в ответе пресс-службы администрации.