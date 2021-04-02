СПбГУПТД запускает первую в России программу магистратуры в сфере Fashion Tech. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, который еще в начале прошлого года объявил о новом витке развития вуза в сторону расширения цифровой экосистемы индустрии моды, презентовал первую в России образовательную программу в сфере Fashion Tech*.

Помимо учебных аудиторий вуза для студентов-магистрантов открыта новая университетская лаборатория виртуальной моды. Лаборатория является частью объединения «Смартдизайн», ставшего в городе местом притяжения для петербургских дизайнеров, художников, разработчиков и руководителей компаний. Оно было спроектировано руководством университета за счет локализации на пересечении Вознесенского проспекта и Садовой улицы трех драйверов развития петербургского вуза: всех кафедр, пространства «Точка кипения – ПромТехДизайн» и новой лаборатории виртуальной моды. С помощью современного оборудования обучающиеся и резиденты смогут создавать виртуальные модели, виртуальную одежду для игр и для примерки на цифровых аватарах, разрабатывать мультимедийный контент для брендов, создавать ролики с использованием мультимедийной графики, виртуальные коллекции, а также оцифровывать одежду и даже музейные экспонаты.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Программа магистратуры уникальна тем, что у студентов будет возможность запуска собственного стартапа. Работы выпускников будут оценивать эксперты нового технологичного рынка WearNet в рамках Национальной технологической инициативы. Лучшие проекты будут рекомендованы Фонду содействия инноваций для получения грантов на развитие.

- Выпускники новой программы – это люди, способные обрабатывать тренды и запросы общества, руководить инновационными проектами в области высоких технологий. Эти специалисты не боятся цифровой среды и будут востребованы на рынке труда, ведь компании все больше уходят в digital. Они знают, как работают последние технологии, как запустить на рынок новый продукт и кем он будет востребован. Управленцы цифровой эпохи и создатели новых продуктов будут конструировать новое будущее и создавать новую реальность, - комментирует ректор СПбГУПТД Алексей Демидов.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Новая программа магистратуры получила название «Цифровые технологии в индустрии моды» и уже привлекла партнеров в лице мультимедийной компании, специализирующейся на создании цифровых аватаров «Студия THE», технологической компании, разрабатывающей проекты на стыке XR и интерактивных технологий «Phygitalism», креативного агентства «Synticate», компании-разработчика web и VR продуктов «Cerevrum», клиентами которой являются X5 Retail Group, «Сургутнефтегаз», «Ростелеком», Yota. В рамках партнерства компании предоставляют студентам площадку для выработки практических навыков. К процессу обучения привлечены и представители отрасли, чьи имена уже известны в профессиональных кругах, это и популярные цифровые и медиа дизайнеры, и руководители брендов, работающих с передовыми технологиями.

Магистратура позволит получить уникальный статус эксперта новой индустрии Fashion Tech: выпускники будут владеть знаниями в области цифрового производства, 3D моделирования, AR, VR и новых медиа. Сегодня эти навыки сверхактуальны на рынке труда и востребованы ведущими работодателями. Образовательная программа предполагает обмен опытом с зарубежными специалистами ведь Fashion tech – это передовое во всем мире направление и будущие специалисты будут получать знания на международном уровне.

*При редактировании материала нельзя использовать фразу «магистерская программа», это другое понятие. Только «Программа магистратуры».

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

СПРАВКА

Fashion Tech – это новый сегмент, объединяющий технологии и моду. Для всего мира это еще сравнительно новое направление, однако уже сегодня цифровизация трансформируют фэшн-индустрию особо быстрыми темпами. Для внедрения технологий предприятиям необходимы кадры, а модная отрасль нуждается в новых специалистах, решениях и стартапах, работающих на стыке моды и инноваций.