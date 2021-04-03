«Весь мир так хлебанул»: Александр Домогаров - о коронавирусе и бесценном опыте самоизоляции

На самоизоляции Александр Домогаров немало времени провел за просмотром кино и не только... Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актер Александр Домогаров, как и его коллеги по цеху, с объявлением пандемии оказался в бессрочном «отпуске» на самоизоляции. Он вспоминает это время без ностальгии.

- Для всех было сложно. А у нас была одна сложность: надо было выпустить 30 марта спектакль (Александр Домогаров с 1995 года служит в Театре имени Моссовета - Прим. ред.), а 15 марта мы все, благополучно, ушли в отпуск. Сначала обрадовались, а потом стало грустно. Мне было легче, потому что я живу за городом: не нужно сидеть в квартире, можно свободно перемещаться. Но для тех, кто был в городе, это была катастрофа, - рассказал корреспонденту «КП» в Петербурге» Александр Домогаров. – Продолжалось так полгода. Вышли на работу только 15 августа. Причем, категорически забыв все, что делали на протяжении полутора лет.

Александр Домогаров с 1995 года работает в Театре имени Моссовета. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Артист заверил, что это время он не сидел без дела, наоборот, многое успел сделать.

- Мне есть чем заниматься дома. У меня две собаки…Есть к чему ручки приложить, - рассмеялся Домогаров. - А, вообще, вдруг, пересмотрел все кино, которое не смотрел. Но мне на это хватило месяца. Что смотрел? Все подряд, что снималось в России за последние два года. Хотел посмотреть тридцатилеток, нашел троечку хороших… Я просто удивляюсь, что пишут. Я имею в виду сценарии. То, что снимается, на что находятся деньги. Я просто озадачен. Но не до такой же степени отуплять зрителей. Ну не смешно. Даже не хочу об этом говорить…

Помимо этого, увлекся просмотрами западных спектаклей, которые на него произвели ошеломляющее впечатление. А вот гостей не принимал, так как те не могли приехать из-за мороки с электронными паспортами.

- С одной стороны, ужасно было. А с другой, такая жизнь, весь мир так хлебанул, - вздохнул он. – У нас в театре много народу переболело. Меня коронавирус обошел стороной. Спасало только то, что жил за городом, ни с кем ни контактировал, масок не носил, плюс чистый воздух. Кстати, уже привился от коронавируса.