Петербуржец прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти тонувшего в Неве человека

31-летний Андрей не задумываясь прыгнул в реку, чтобы спасти утопающего. Фото: ГУ МЧС РФ по СПб

Петербургское управление МЧС рассказало о спасении тонувшего в Неве мужчины, на помощь к которому пришли не профессионалы, а обычные горожане. Инцидент произошел 31 марта в Петроградском районе города.

- В обеденный полдень 31 марта пешеходы и автомобилисты стали очевидцами происшествия, которое едва не закончилось трагедией. Но, к счастью, среди свидетелей происшествия оказался молодой человек Андрей. Проезжая на своем автомобиле по набережной Малой Невки, он увидел тонущего в реке человека. Не раздумывая, Андрей бросился в ледяную воду, подплыл к мужчине и помог ему выбраться на берег, - сообщает пресс-служба МЧС.

Как оказалось позднее, с Каменноостровского моста в воду упал 47-летний мужчина. Когда его достали из реки, тонувший едва дышал. С сильным переохлаждением его передали врачам скорой помощи. По счастью, медики смогли спасти жизнь потерпевшему.

- Вечером я звонил в скорую и пытался узнать о состоянии человека. Искренне рад, что успел прийти к нему на помощь. Хочется, чтобы люди не проходили мимо чужой беды, не оставались в стороне, и знали, что делать в подобных ситуациях, были готовы прийти другим на помощь, - отметил сам 31-летний герой.

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