«Модели на неделе»: «Комсомольская правда» в Петербурге» приглашает на бесплатную фотосессию

Стань моделью прямо сейчас! Фото: vk.com/modelit_spb Фото: соцсети

Всегда хотели поучаствовать в фотосессии, но даже не мечтали попасть на страницы самого популярного печатного издания страны? «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге» исправит эту ситуацию. Профессиональные фотографы редакции и паблик «Модели на неделе» приглашают вас на бесплатную* студийную съемку в рамках проекта «Будь стильной с «КП».

Лучшие фотографии отправятся в Москву, где федеральная редакция отберет несколько снимков для публикации в газете. Это долгосрочный проект, поэтому не расстраивайтесь, если ваше фото не попало в ближайший выпуск - ищите себя на последней странице газеты в следующих номерах!

ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЕСПЛАТНО?

Да, фотосессия совершенно бесплатная, но услуги стилиста, визажиста и парикмахера участницам мы не предоставляем. Кроме того, все участницы бесплатно получат профессиональные снимки, ну, а главный бонус - самые удачные фото будут опубликованы в подборке паблика «Модели на неделе».

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

У вас есть интересный образ, и вы хотите принять участие? Ждем вас в группе «Моделей на неделе» ВКонтакте.