Одна носилась по багажным лентам, другая «умирала» в луже: легендарную Пальму в одноименном кино сыграли сразу две петербургские собаки

Немецкая овчарка Лили прекрасно подошла для главной роли. Фото: Александра Торгушникова

Трогательная история реальной Пальмы наверняка знакома тем, кто давно читает «Комсомолку». Именно мы первыми рассказали о собаке, брошенной хозяином в аэропорту Внуково в 70-х годах. Пес был так предан своему владельцу, что ждал его возвращения на перроне два года…

И вот спустя почти полвека о Пальме сняли фильм. Три года назад историей вдохновился молодой режиссер Александр Домогаров-младший. Он лично выбирал четвероногую актрису на главную роль. И нашел ее в Петербурге – в питомнике дрессировщицы Александры Степановой, которая готовит собак специально для съемок в кино. Семилетняя красавица Лили исполнила главную роль, а помогала ей дублерша – молодая собачка Жаклин. «КП» в Петербурге» встретилась с Александрой Степановой и расспросила, как проходили съемки.

Сцена из фильма, где Пальму пытается поймать служба отлова. Фото: Александра Торгушникова

ТАНДЕМ ТРАГИЧЕСКОЙ АКТРИСЫ И КАСКАДЕРА

Вытащить главного дрессировщика фильма «Пальма» на интервью было не так-то просто. Почти каждый день Александра и ее питомцы участвуют в съемках кино и театральных спектаклях, а потому в их плотном графике порой нет даже 10 свободных минут. Перехватить Сашу нам удалось в перерыве между съемками сериала.

- Сегодня не Жаклин снимается, другая собачка. А Жеку я специально для вас привезла, - улыбается дрессировщица, выпуская хвостатую кинозвезду из переноски. – Она у нас каскадер. Пробежки, погони, борьба со службой отлова – все она. Лили отвечала за эмоциональную часть фильма, именно ее мордочку во всех сценах видит зритель, а за трюки – Жека. Такое разделение собачьего труда.

Дублером главной героини стала молодая собачка Жаклин Фото: Олег ЗОЛОТО

В работе над «Пальмой», как поясняет Саша, неординарным было все. Начиная с того, что кино, где животное играет не эпизодическую, а главную роль – для российского кинематографа в принципе большое событие, и заканчивая тем, что собак, которых обычно для таких проектов готовят минимум два года, обучили за пару месяцев.

- Лили на момент съемок было уже семь лет. Раньше она служила в МВД, а потом вышла на пенсию. Женщина, с которой она работала, взяла ее себе. Мы с ней были давно знакомы, и Лили не раз снималась у нас в эпизодических ролях, - говорит Саша. – И когда режиссер «Пальмы» увидел ее морду, ее печальные глаза, то сразу утвердил на роль.

По сценарию, Пальма становится лучшим другом для мальчика Коли - сына одного из летчиков. Фото: Александра Торгушникова

Затем дрессировщики стали искать похожую собаку-дублера, которая бы выступила в роли «каскадера». Обратили внимание на годовалую Жеку – овчарку знакомых. Ее и начали готовить к съемкам.

ВСЕ ВЫВЕРИЛИ ДО МИЛЛИМЕТРОВ

Как говорит дрессировщица, порой эпизоды, в которых вроде бы нет ничего особенного, снимать было непросто. Например, такой была сцена, где Пальма должна добежать до самолета, в нужный момент развернуться и сесть. Все это репетировали заранее часами и потом снимали множество дублей. А эпизод, где собака бежит за мужчиной, которого приняла за своего хозяина, и мчится сначала по кафе, а потом по багажным лентам, вообще был выверен с ювелирно-математической точностью.

- Там, если вы помните, Пальма расталкивает людей, ныряет под столы, а у багажных лент прыгает по чемоданам, - напоминает Саша. – Так вот каждый шаг собаки мы по миллиметрам рассчитывали. И массовка шла точно по секундам. Все падения, спотыкания тоже были посчитаны. Ведь надо, чтобы собака не боялась и смотрелась в кадре динамично.

Овчарка-каскадер выполняла в фильме все трюки Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще один запоминающийся момент в кино – когда Пальма выбирается из клетки, куда ее посадили сотрудники службы отлова аэропорта и помогает сбежать из других клеток своим сородичам. Сама сцена не была сложной, не считая коллективную работу собак, но последствия оказались неожиданными.

- Этот трюк тоже делала Жека, и он не прошел бесследно, - смеется Саша. – Она теперь так свой вольер открывает. Других собак в питомнике, благо, пока не додумалась выпускать.

«ЗА СУХАРИКИ РОДИНУ ПРОДАСТ»

Но не надо думать, что в кино «досталось» только Жеке. У Лили тоже были сложные дубли. Например, когда Пальма настолько грустит по своему хозяину, что ложится на перрон и буквально готова умереть. И все это происходит под сильным ливнем.

Та самая сцена, где Лили нужно было долго лежать в луже под дождем. Фото: Александра Торгушникова

- Мало того, что нас поливали из специальных машин, так еще и ураган начался, - рассказывает Саша. – Конечно, собаки было некомфортно, собственно, как и всей съемочной группе. Более того, ей надо было «умирать», лежа в луже и опустив морду. Снимали сцену несколько часов, естественно, с перерывами.

Чтобы зритель, который видит Лили на экране, смог прочувствовать всю боль собачьего сердца, четвероногая актриса должна была смотреть в нужную точку и вовремя поворачивать голову. Такие естественные движения тоже управлялись командами. А в качестве награды Лили получала ржаные сухарики.

- Она за них родину продаст! - смеется Саша.

Главный дрессировщик фильма "Пальма" Александра Степанова и ее питомица Жаклин Фото: Олег ЗОЛОТО

Что же касается отношений между хвостатыми, то, по словам дрессировщицы, больше в них была заинтересована Жека, восхищенная своей старшей подругой. Лили же в основном была сконцентрирована на работе и старалась сделать все, чтобы на сто процентов вжиться в образ Пальмы.

Сейчас Лили уже почти не снимается в кино – сказывается почтенный возраст. А вот Жека на съемках бывает регулярно, хоть таких звездных ролей, как в «Пальме» у нее больше не было. Но верим, что все еще впереди!

В процессе съемок дрессировщица выкупила Жаклин. Теперь собачка снимается и в других кино Фото: Олег ЗОЛОТО

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

По сюжету фильма, к Пальме привязывается мальчик Коля – сын одного из летчиков. Он недавно потерял маму, и пес становится его спасением и лучшим другом. Так собака обретает нового хозяина.

В жизни же путь Пальмы был более тернист. После того, как историю пса опубликовали в «Комсомолке», в редакцию стали приходить тысячи писем. Многие хотели забрать собаку себе, но завоевать ее доверие оказалось сложной задачей. Удалось это лишь киевлянке Вере Котляревской. Она даже на месяц переехала жить во Внуково, чтобы приручить пса. И вот когда пришла пора везти собаку в Киев, животному дали снотворное и погрузили на борт.

Та самая публикация в "Комсомольской правде", благодаря которой о Пальме узнала вся страна. Пересъемка: Татьяна Алексеева Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Оказавшись на новом места, Пальма поначалу пыталась убегать, но и это прошло. Котляревская догадалась повязать свою питомицу и та, родив щенков, успокоилась.

Интересно, что в редакцию «КП» пришло письмо и от хозяина Пальмы, который ее бросил. Мужчина сообщил, что уехал работать на север, а потом, очевидно, просто забыл о собаке. Скорее всего, он даже не планировал возвращаться.

Режиссер фильма "Пальма" Александр Домогаров младший. Фото: Александра Торгушникова

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Александр ДОМОГАРОВ-младший, режиссер фильма «Пальма»: «Я был готов взять Лили к себе!»

- Это кино стало моей первой серьезной работой. Три года назад мой отец перепостил статью Юрия Роста в «Комсомольской правде» «Два года ждет», благодаря которой вся страна узнала о Пальме, застрявшей в аэропорту. Я увидел этот пост и меня зацепило фото – собака и самолет. Я сам боюсь летать, и мне показался этот снимок довольно тревожным. Решил, что нужно рассказать эту историю на языке кино. И, кстати, Лили на роль я сам утвердил. Она поразила меня глазами и ушами. Была такая неуклюжая, печальная и при этом очаровательная, что я понял, что это тот самый типаж. Знаете, я очень к ней прикипел. И даже себе бы взял с удовольствием! Она такая спокойная, диванная собака, как раз под мой характер.