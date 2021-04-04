28 петербуржцев умерли от коронавируса за последние сутки

В Ленобласти за сутки зафиксировали 10 летальных исходов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург прочно занимает вторую строчку рейтинга регионов России, после Москвы, по количеству заражений коронавирусной инфекцией и излечений от нее. Свежую статистику пандемии днем 4 апреля 2021 года опубликовал федеральный оперативный штаб.

За минувшие сутки в городе на Неве выявили 711 случаев заражения ковидом (397 477 заражений с начала пандемии). Выздоровели 955 петербуржцев (351 592 с начала пандемии). Еще 28 зараженных, к сожалению, умерли (12 394 с начала пандемии).

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России

В Ленинградской области итоги последних суток таковы: 99 заражений (40 242 с начала пандемии), 78 выздоровлений (37 672 с начала пандемии) и 10 смертей (967 с начала пандемии).

Более чем за год с момента прихода в Россию пандемии в стране зафиксировали 4 580 894 заражения, 4 204 081 выздоровление и 100 374 смерти от коронавируса.

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