Иномарка с ребенком за рулем держит в страхе юг Санкт-Петербурга

Ребенок заявляет, что в следующий раз прокатится по городу на «Камазе». Фото: vk.com/krasnoe_selo

Красное Село в Петербурге стало автомобильной площадкой для мальчика на вид лет восьми. Смуглый паренек рулит белым «Хюндаем» и повергает в шок соседей по проезжей части.

– Ребенок «гоняет» по Красному Селу далеко не в первый раз: есть уже два сообщения за последние дни, – сообщают в паблике города во «ВКонтакте».

И, может, покатушки малыша так бы и остались местной притчей, но во время очередного выезда ребенок устроил ДТП. Авария произошла днем 3 апреля возле торгового комплекса «Красносельский» на улице Огородная.

Судя по записям камер уличного видеонаблюдения, белый «Хюндай» при повороте на небольшой скорости врезался в припаркованное авто. Затем иномарка попыталась скрыться. Но так как водитель был не слишком-то умелым гонщиком, автомобиль удалось задержать. Сделать это попытался неравнодушный очевидец, который буквально заслонил проезд собой, – и в результате прокатился на капоте.

Мужчина, давший ребенку порулить, раскаивается. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Наконец, авто остановилось. Свидетель аварии, заметив за рулем ребенка, впал в ступор. А из салона со стороны пассажирского сидения показался 39-летний отец паренька, приезжий из Таджикистана. С доброй улыбкой мужчина на ломаном русском начал объяснять, что просто учит мальчика вождению. Но улыбка не помогла, пришлось вызывать ДПС.

Споры о том, имеет ли право папа дать порулить сыну, продолжились в сети. Там мужчина и изложил свое видение ситуации.

– И что? Да, дал руль. Машину не жалко: я люблю свою синюю, – заявил мигрант. – Да, я виноват. Но в следующий раз… дам ему «Камазом» порулить.

Забавно, что в споре активно участвовал и сам юный водитель. Обзываясь в ответ на комментарии пользователей сети, мальчик выразил готовность «водить хоть «Камаз».