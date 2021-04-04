В Петербурге показы «Артдокфеста» сорвали после жалобы борца с ЛГБТ

Что стало причиной приостановки фестиваля, пока неизвестно. Фото: Предоставлено организаторами

На международный фестиваль документального кино «Артдокфест», проходящий в Петербурге 3-10 апреля (и 2-9 апреля – в Москве), пришли не только ценители документалки, но и сотрудники Роспотребнадзора в сопровождении полиции. Стоило в Доме кино в 18:00 запустить первый кинопоказ – «Расторгуев», – как помещения решили внезапно опечатать.

– Сию секунду открытие «Артдокфеста» в Доме кино пытается сорвать проверка по заявлению небезызвестного Тимура Булатова (Исаева), – поделились организаторы в сети. – С нами в холле – вежливая полиция и Роспотребнадзор.

Тимур Булатов – прославленный борец с ЛГБТ. Какова связь между правами сексуальных меньшинств и санитарным благополучием жителей города на Неве, на данный момент непонятно: в течение воскресенья, 4 апреля, «Комсомолке» не удалось получить разъяснения Роспотребнадзора. При этом, судя по снимкам, кинозал не был забит зрителями под завязку.

Гостям фестиваля, к счастью, позволили спокойно досмотреть картину в Большом зале Дома кино. Но следующий показ, намеченный на 21:00, так и не состоялся. На двери прилепили бумажки с печатями.

– Просим отнестись с максимальным пониманием к сложной ситуации, сложившейся сейчас вокруг фестиваля в Петербурге: вчерашняя образцово-показательная акция проверки Роспотребнадзором помещений Дома кино закончилась опечатыванием залов кинотеатра. Мы делали все, что могли, до поздней ночи и все утро. Но, увы, отстоять сегодняшние показы в Доме кино не сумели, – вздыхают организаторы. – Приносим свои извинения за вчерашний позорный цирк!

Была мысль перенести киносеансы в Открытую киностудию «Лендок». Но фестивальные показы отменились и там.