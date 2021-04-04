Петербург готовится к третьей волне пандемии

Бороться с приближением третьей волны можно СИЗами, социальной дистанцией и вакцинацией. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на вечер воскресенья, 4 апреля 2021 года. За минувшие сутки в городе на Неве выявили 711 случаев заражения ковидом (397 477 заражений с начала пандемии), 955 выздоровлений (351 592 с начала пандемии) и 28 летальных исходов (12 394 с начала пандемии).

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России

По последним данным Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19, в Петербурге развернуто 5347 коек, из них свободны 972 (18,2 процента). Доля тяжелых больных составляет 29 процентов, на ИВЛ находятся 172 пациента.

Число новых случаев коронавируса снизилось, по сравнению с прошлым воскресеньем, на 8,11 процента, на 5,54 процента уменьшилось общее количество активно больных. При этом показатель суточной госпитализации взрослых пациентов показал рост на 6,19 процента.

Динамика заболеваемости взрослых коронавирусом. Фото: Межведомственный координационный совет по противодействию распространению COVID-19 в Санкт-Петербурге

– Разнонаправленная динамика показателей эпидемического процесса говорит о нестабильности тренда на спадание второй волны эпидемии и возможности развития третьей волны, – подытоживают в оперштабе.

Бороться с приближением третьей волны можно СИЗами, социальной дистанцией и вакцинацией. С начала пандемии в Петербурге привили уже 405 074 человек, из которых 296 101 прошел полный курс из двух уколов. Всего в регион привезли 510 242 комплекта вакцины, в запасе сейчас остается 60 768 комплектов.

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