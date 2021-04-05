Петербуржец ударил в лицо 13-летнюю девочку за громкий смех в магазине

Мужчина удалил в лицо школьницу в Купчино. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жители петербургского района Купчино, известного своим суровым нравом, разыскивают мужчину, который в минувшие выходные избил 13-летнюю школьницу в одном из продуктовых магазинов. Причиной рукоприкладства стул громкий смех девочки, зашедшей в супермаркет с подружкой. Родные пострадавшей раздобыли видео и опубликовали его в соцсетях с призывом опознать грубияна.

- В магазине во дворе Будапештская 104/2 пьяный мужчина ударил 13-летнюю девочку в лицо кулаком, от чего у девочки пошла кровь и болели зубы. Если кто-нибудь вдруг его знает или видел (скорее всего он местный) просьба писать мне в личные сообщения или сюда в группу, - написала мать одной из девочек в паблике «Купчино - Фрунзенский район. Подслушано».

При этом в полицию родители побитой школьницы решили не обращаться. А решить дело своими силами, по-купчински. Судя по комментариям в соцсетях, многие жители района готовы им в этом посодействовать: «Это была одноклассница моей дочери. Если бы это была моя дочь, я бы разорвала. Это подонок, а не мужчина». Впрочем, некоторые встали на сторону мужчины, которому не понравилось развязанное поведение девочек: «Мужик красава, поставил на место».

А третьих возмутила реакция кассира. Крепкий мужчина никак не отреагировал на то, что у него на глазах бьют школьницу. Он просто выдал чек и сделал вид, что ничего не случилось, даже не вызвав полицию. Но и у него нашлись защитники: «А что, он должен был встать и врезать ему, что бы его потом там по отделам затаскали? так мигрант еще и виновным будет, его зарплата в день 1200-1400 рублей. И будет он бегать по отделам и терять деньги?».

Официальной реакции от правоохранительных органов по поводу инцидента на данный момент нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Школьницы напали на мать с малышом»: Стало известно, почему трое мужчин избили семью на детской площадке в Петербурге

Появилась новая версия случившегося на Новойзмайловском проспекте (подробности)

10-летнему мальчику прострелили шею на детской площадке в Ленинградской области

Следственный комитет завел уголовное дело, преступника ищут (подробности)