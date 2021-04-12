Эксперимент «КП»: кто быстрее разберётся в мостах и развязках Петербурга

Попробуем проехать по Петербургу по старинке. Фото: Артем КИЛЬКИН

Даже пешеходы сегодня, собираясь хотя бы на сто метров отступить от привычного маршрута «Работа – дом» первым делом лезут в Яндекс.Карты, чтобы проверить: а куда и как идти?

Что уж говорить о водителях. Если раньше таксисты могли похвастаться тем, что знают каждую петербургскую подворотню, то сейчас и они ездят только по подсказкам навигатора.

Мы решили провести эксперимент, чтобы понять: не разучились ли водители жить без электронного штурмана.

Условия опыта: два автомобиля поедут по одному и тому же маршруту. Но один водитель доверится Яндекс.Картам, в них с недавних пор доступны функции полноценного навигатора. Второй, по старинке, будет ориентироваться по дорожным знакам и указателям. В конце сравним впечатления и потраченное время.

Две сотрудницы «КП» - участницы опыта - живут в Санкт-Петербурге меньше года и пока не успели как следует изучить город. Обе снимают жилье в Приморском районе. Их стандартный автомобильный маршрут в будни: из дома в редакцию на Петроградской стороне, и обратно.

Но на один день девушки изменят привычки. Их задача – в пятничный вечерний час пик доехать от редакции на Гатчинской улице, 35 до входа в спа-салон на Южном шоссе. Точный адрес девушки узнают перед тем, как отправиться в путь, а в машине с каждой из них находится наблюдатель – журналист.

На старт, внимание, поехали!

Ирина, стаж вождения 15 лет: «У меня топографический кретинизм»

Ирина выезжает от редакции в 17.30. Яндекс.Карты показывают ей семибалльные пробки. Она тяжело вздыхает.

Приложение предлагает на выбор два разных маршрута. Первый – через стрелку Васильевского острова, Дворцовый мост и дальше по Невскому и Лиговскому проспектам. Второй – через Большой Сампсониевский мост уйти на Пироговскую набережную и там вдоль Невы практически до финиша. Разница в расчетном времени прибытия - минута. По прогнозам, дорога займет чуть меньше полутора часов.

Видно, что Ирина заметно растеряна. Она рассчитывала ехать через знакомый ей Троицкий мост – кратчайший маршрут. Но, судя по всему, там совсем плотно. Немного поколебавшись, выбирает путь через набережные.

В общем, «прямо шестьсот метров», а дальше – слушаем подсказки Яндекс.Карт.

Едем прямо 600 метров, а Яндекс.Карты уже подсказывают, где надо будет свернуть, и какие пробки нас там поджидают. Фото: Артем КИЛЬКИН

До первого моста все спокойно. А вот на нем наша героиня начинает нервничать. Признается: ненавидит съезды и развязки - не успевает сориентироваться, часто сворачивает не туда.

«Съезд. Держитесь правее», - уверенно командуют Карты.

Когда едешь с Яндекс.Картами самое сложное – выбрать из двух или трех оптимальных маршрутов только один. Фото: Артем КИЛЬКИН

Выехав на набережную, можно и расслабиться. Но впереди еще одна развилка: левее или правее? Правее, подсказывают Яндекс.Карты. И мы благополучно проезжаем под Литейным мостом.

Теперь можно и попытаться нагнать упущенное время. Но буквально через 500 метров приходится сбавить скорость. «Авария в крайнем левом ряду».

Спасибо за предупреждение, успеваем перестроиться до плотной пробки. Дальше без приключений.

Съезжаем с Октябрьской набережной на Володарский мост. По дороге заскакиваем на заправку, и наполняем бензобак, даже не выходя из машины – для меня откровение, что с помощью Яндекс.Карт теперь можно и заправиться, и оплатить бензин бесконтактно.

Едем до Софийской улицы. Еще немного, и на месте.

- Никогда здесь не была, - Ира успевает вертеть головой по сторонам. – О, а здесь и станция какая-то железнодорожная. Точно, Сортировочная (подглядела название в приложении).

Вот и въезд в жилой комплекс. Больше двадцати домов, все практически одинаковые. Как здесь ориентируются местные жители? Видимо, тоже по электронному штурману, который не только довел нас до пункта назначения, но и заботливо указал, где вход в спа. Задание выполнено. Время на дорогу – 1.50. И это мы еще успели заехать на заправку. Что ж, неплохой результат.

Комментарий водителя

«Заблудиться в трех соснах – это про меня. По обычным указателям не успеваю сориентироваться, особенно на кольцевой. Первые пару лет за рулем были сущим адом, я ездила только по знакомым дорогам. С Яндекс.Картами ехать намного легче. Удобно, что в режиме реального времени обновляются и пробки, и ремонтные работы, и перекрытия – значит можно быстро поменять маршрут».

Анна, стаж вождения 8 лет: «Язык до Киева доведет»

Анна садится в автомобиль в 17.40. Получает конверт с адресом и зависает.

«А это вообще где?», - растерянно поднимает она глаза на коллег.

Даем маленькую подсказку: Фрунзенский район. Аня сразу приободряется и… лезет в бардачок за бумажной (!) картой. Коллеги скептически улыбаются. Девушка и бровью не ведет: электроника электроникой, а по старинке – надежнее.

Южное шоссе на карте нашли быстро. Но нумерация новостроек поставила в тупик не только Аню, но и «местных» коллег. Фото: Артем КИЛЬКИН

Аня уверенно выруливает в сторону Троицкого моста. Ее замысел прост: ехать знакомым маршрутом, а дальше – ориентироваться на месте. Выезжаем на Каменноостровский проспект и упираемся в хвост пробки. Пока автомобиль медленно ползет в общем потоке, Аня вспоминает о своих водительских «фейлах».

- Мой главный кошмар – КАД. Там, откуда я родом, нет таких огромных объездных дорог и развязок. Мне как-то надо было в Рыбацкое. Я трижды (трижды!) проскакивала нужный поворот. Как морок случился: все не туда! Уже руки трясутся, слезы в глазах. Но я упорная, с четвертого раза все же съехала правильно.

За разговорами время летит незаметно. Но прошло уже полчаса, а мы только заезжаем на мост. Анна начинает переключать радиостанции. На одной из них как раз рассказывают о заторах.

«Одна из самых серьезных пробок в эти минуты скопилась на Троицком мосту из-за аварии на съезде».

Настроение портится. Мы понимаем, что наши «соперники» наверняка выбрали другой, более быстрый маршрут. Лишь панорамный вид примиряет с действительностью

- За что готова полюбить петербургские пробки, так это за красоту вокруг, - признается наша участница.

Еще минут пятнадцать наслаждаемся пейзажем, после чего объезжаем аварию и наконец-то выскакиваем на Дворцовую набережную и даже без особого труда переезжаем Невский – неужели повезло?

- «Кирпич»? – повернув на Константина Заслонова, наша водительница заметно теряется. – Его тут раньше не было.

Спойлер: поворот налево на этом участке запретили в конце прошлого лета. Аня здесь давно не ездила и понадеялась на собственную память. Она не подвела, а вот правила – поменялись.

Карта дорог – первое, что положила Аня в бардачок, когда села за руль в Петербурге. Жаль, что обновляться в режиме реального времени бумага пока еще не научилась. Фото: Артем КИЛЬКИН

Проезжаем прямо: теперь нужно быстро сориентироваться и придумать новый маршрут. Дальше Аня уже не так разговорчива, внимательно смотрит на указатели, чтобы найти, где можно вернуться на правильное направление.

Кажется, все приключения позади. Дальше дорогу Анна находит довольно ловко, тем более что информационных знаков в городе много, и все они понятные. Пока мы стояли в пробках в центре, на юге города заторов стало меньше, и девушка кое-где превышает скорость, но тут же досадливо морщится: заметила знак фотофиксации.

А вот и Южное шоссе. Но и тут наших участниц ждет подвох. Домов по адресу 55 корпус 5… два! Ну, вот так получилось: первая парадная – один дом, вторая парадная – другой дом. Даже таксисты путаются.

Два поворота в тупиковые проезды, и Аня больше не рискует. Останавливает мамочку с коляской, и спрашивает, где нужный нам спа-салон. Ура! Доехали! Потратили 2 часа 15 минут.

Комментарий водителя

«У себя в городе я никогда не ездила по Яндекс.Картам. Маршруты все знакомы, если где-то заплутал – можно спросить у прохожих. В Петербурге, конечно, намного сложнее. На кольцевой спросить не у кого. Да и дорожная ситуация тут меняется постоянно. Для поездок в новые места такое приложение точно нужно. По крайней мере, с ним я точно не приехала бы к запрещенному повороту. Да и штраф за превышение теперь прилетит, ведь никто меня не о камерах не предупредил».