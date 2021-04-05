Мы ждали, что будет теплее: главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на неделю

Начало апреля в Петербурге оказалось холоднее ожидаемого. Фото: Олег ЗОЛОТО

Начало апреля оказалось для северо-западной части России не таким теплым, как ожидалось. Главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал «Комсомольской правде» какой погоды ждать в ближайшие дни и когда наконец станет тепло.

- Сейчас в нашем прогнозе происходят небольшие корректировки. Циклон, на который рассчитывали, что он принесет теплый воздух, застрял над Скандинавией. И поэтому к нам пришли холодные воздушные массы , поэтому на этой неделе будет прохладнее, чем предполагалось, - рассказал Александр Колесов. - Днем максимально будет +3...+8.

Увы, все это будет сопровождаться осадками. Дождь в Петербурге пойдет уже вечером понедельника, а ночью он превратится в мокрый снег. Дополнит картину сильный ветер. Во вторник ветер стихнет, но синоптики обещают самые обильные осадки - дождь и снег. Не сильно изменится погода и в среду.

Менее пасмурными окажутся четверг и пятница, появится солнце. И тут же с пятницы начнется небольшое потепление.

- К выходным отрицательных температур уже быть не должно, а днем термометры покажут около +10 градусов. Но пока менять зимнюю резину на летнюю рано. В ночные часы еще прохладно. В пригородах, по Ленинградской области могут быть небольшие заморозки, плюс снег. Поэтому лучше дождаться середины месяца. Там будет уже совсем другая погода, - отметил синоптик.

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