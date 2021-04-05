В Петербурге появились фирменные стейки от Яндекс.Лавки

В разделе «Продукты из Лавки» обновление. Сервис объединился с российским производителем мраморной говядины высшего качества «Праймбиф» и выпустил три новинки: два вида стейков и мясо для запекания. Рассказываем подробнее о новых продуктах и о том, как их можно приготовить.

Как добиваются «мраморности»

«Сервис решил выпустить стейки, потому что говядина — один из самых популярных видов мяса среди пользователей. Покупая говядину, в 74% случаев пользователи Лавки выбирают именно стейки», — сообщили в пресс-службе компании.

Стейки производятся из говядины Black Angus. Бычки этой породы быстро растут и набирают вес, а их мясо отличается тонковолокнистой структурой. В нем образуются тонкие полоски межмускульного жира, которые делают мясо мягким и сочным.

Для говядины «Из Лавки» берут мясо высшей степени мраморности Choice+ и Prime. Чтобы сделать мясо еще нежнее и ароматнее, в «Праймбиф» применяют технологию влажного созревания — мясо выдерживают в вакуумной упаковке в течение 14 дней. За это время оно не портится и не теряет влагу, так как к нему не поступает воздух, зато сохраняет особую мягкость, а вкус получается более ярким и насыщенным.

На вкус мяса влияют и условия производства. Бычков содержат на вольном выпасе в экологически чистых районах России: Воронежской и Калужской областях. Для откорма используют специальную кукурузную смесь, которую называют «золотой диетой»: рацион не из дешевых, но именно он обеспечивает максимально тонкие мраморные полоски и мягкость мяса.

Как готовить разные виды мяса

В Санкт-Петербурге под маркой «Из Лавки» в продаже появились два вида стейков — «Вегас» и «Флэт Айрон».

«Вегас» — это отруб с лопатки. Из этой части получаются одни из самых сочных стейков. «Вегас» подходит для жарки на гриле или на сковороде, особенно на специальной, с ребристой поверхностью. Из него также получится вкусный тартар, карпаччо, плов и рубленый бифштекс.

«Флэт Айрон» также берут с лопатки. Это, как указывает «Праймбиф», второй по нежности стейк после «Филе-миньона». Для него не подойдет классическая жарка на гриле или сковороде.

«Мясо для запекания» делают из филе бедра. В Яндекс.Лавке рекомендуют готовить из него ростбиф, пастрами, гуляш — так раскрывается его нежная текстура. Можно использовать для приготовления фарша. Само собой этот отруб идеально подходит для запекания в духовке. Предварительно следует замариновать его на несколько часов. Тогда блюдо получится очень мягким и ароматным.

Стейки «Из Лавки» уже можно заказать в Санкт-Петербурге, Москве и в Нижнем Новгороде.