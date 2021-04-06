Где рулить хорошо: Названы самые аварийные и самые безопасные улицы Санкт-Петербурга

Чтобы снизить аварийность в Петербурге, светофоры перенастроят, а по дорогам разложат «полицейских».
Фото: Артем КИЛЬКИН
Год удаленки и самоизоляции дал свои плюсы: «очистилась» не только природа, но и дороги. Немудрено, что по итогам 2020 года мест концентрации аварий в Санкт-Петербурге стало в два раза меньше, чем годом ранее.
Если конкретно, то за 12 месяцев на дорогах насчитали 120 опасных – в том числе смертельно – участков, при том что в 2019-ом их было 258. Вместе с тем заметно снизилась и аварийность: в сумме за год число ДТП сократилось на 21 процент.
– За этими цифрами стоят сотни спасенных жизней: проведена огромная работа. Мы будем поддерживать тренд на систематическое повышение безопасности на дорогах Петербурга и дальше, – пообещала председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга Ольга Аришина.
Районы Петербурга по числу аварийных адресов. По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за 2020 год
Фото: Ольга ЖУК
Как сделать улицы мегаполиса безопаснее как для автомобилистов, так и для пешеходов, знает рабочая группа Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которая включает чиновников, представителей ГИБДД, дорожников и ученых.
Устранить конкретные аварийные адреса можно с помощью корректировки режима работы светофоров, ограждений, дорожной разметки, «лежащих полицейских», камер и знаков. Оперируя этими инструментами, специалисты сформировали свои предложения и уже представили их Смольному.
Часть из предложенного уже пустили в работу. Так, вдоль аварийных участков расставят новые светофоры и знаки пешеходных переходов на высоких опорах в форме буквы «Г», а старые светофоры модернизируют. На 109 перекрестках и переходах светофорные сигналы перенастроят. Прервать череду ДТП помогут «лежачие полицейские» и шумовые полосы перед «зебрами», а также разметка: в сумме разлиную 728 837 «квадратов» асфальта.
СПРАВКА «КП»
Аварийно-опасный участок дороги – это такой участок, на котором за год произошло три и больше аварий с пострадавшими или погибшими одного вида либо же хотя бы пять – разных видов. Среди самых популярных видов ДТП – столкновения автомобилей, опрокидывания, а также наезды на препятствия, на пешеходов и на велосипедистов.
КОМПЕТЕНТНО
Александр ХОЛОДОВ, член комиссии по безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга, член совета Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделения «Всероссийское общество автомобилистов»:
– В официальную статистику попадают только ДТП с пострадавшими. Но низкая аварийность может наблюдаться и в том случае, если у нас настолько раздолбанные дороги, что по ним не проехать: скорость меньше – меньше пострадавших. При этом дырявые дорогие не синоним безопасности: из-за ям можно пробить колесо – и, опять же, попасть в аварию. Качественней дороги Петербурга, увы, не становятся: ГОСТ никто не менял, на контракты жизненного цикла никто не переходил. Пока система предполагает, что слишком качественные дороги подрядчикам делать невыгодно.
ВАЖНО:
Места концентрации ДТП по районам Северной столицы (по данным ГИБДД за 2020 год):
Невский:
– Дальневосточный пр. – ул. Коллонтай,
– Октябрьская наб. – Народная ул.,
– ул. Коллонтай – Нерчинская ул.,
– пр. Обуховской Обороны, 86,
– пр. Обуховской Обороны, 163,
– ул. Бабушкина – ул. Шелгунова,
– Белевский пр. – Ивановская ул.,
– ул. Дыбенко – Дальневосточный пр.,
– пр. Большевиков – ул. Крыленко,
– пр. Большевиков – ул. Дыбенко,
– пр. Обуховской Обороны, 142,
– ул. Седова – пр. Александровской Фермы,
– Ивановская ул. – ул. Бабушкина,
– Дальневосточный пр. – ул. Крыленко,
– Шлиссельбургский пр., 16 – ул. Дмитрия Устинова,
– Российский пр. – Товарищеский пр. (ул. Латышских Стрелков),
– пр. Большевиков – ул. Подвойского,
– ул. Дыбенко – Товарищеский пр.,
– Дальневосточный пр. – ул. Тельмана.
Выборгский:
– пр. Художников – ул. Сикейроса,
– Парашютная ул. – дорога в Каменку,
– Северный пр. – пр. Культуры (Тихорецкий пр.),
– Выборгская наб., 59 – Кантемировская ул.,
– пр. Энгельса – пр. Луначарского,
– Институтский пр. – 2-й Муринский пр.,
– пр. Энгельса, 136-138 (139),
– пр. Художников – пр. Просвещения,
– Суздальский пр., напротив дома 16 по Придорожной аллеи,
– пр. Энгельса, 150 (151),
– пр. Художников – пр. Луначарского,
– 2-й Муринский пр., 10 (11),
– Б. Сампсониевский пр. – Тобольская ул.
Приморский:
– пр. Испытателей – пр. Сизова,
– Долгоозерная ул. – пр. Королева,
– Богатырский пр. – пр. Сизова,
– Камышовая ул. – Яхтенная ул.,
– Парашютная ул., 45,
– Байконурская ул., 27 по пр. Испытателей,
– Парашютная ул. – Байконурская ул.,
– пр. Королева – пр. Сизова,
– Парашютная ул., 46 (61),
– Богатырский пр. – Гаккелевская ул.,
– Торфяная дорога, 7,
– пр. Королева, 26А,
– Коломяжский пр. – пр. Испытателей.
Красносельский:
– ул. Маршала Казакова – ул. Доблести,
– Петергофское ш., 1-3 (боковой проезд),
– Волконское шоссе – Красносельское,
– Петергофское шоссе (боковой проезд) – ул. Доблести,
– пр. Ленина – Гвардейская ул.,
– пр. Ветеранов – ул. Партизана Германа,
– Красносельское ш. – Анинское ш.,
– ул. Доблести, 28,
– Петергофское ш., 51,
– ул. Тамбасова, 7.
Кировский:
– пр. Ветеранов, 73-75,
– ул. Солдата Корзуна – пр. Ветеранов,
– ул. Лени Голикова – пр. Ветеранов,
– Автовская ул. – Краснопутиловская ул.,
– пр. Маршала Жукова – пр. Стачек,
– Ленинский пр. – ул. Зины Портновой,
– пр. Стачек – ул. Корнеева,
– Ленинский пр. – пр. Народного Ополчения,
– ул. Зайцева – ул. Васи Алексеева.
Фрунзенский:
– Лиговский пр. – Прилукская ул.,
– Белградская ул. – ул. Фучика,
– Софийская ул. – Дунайский пр.,
– пр. Славы – Белградская ул.,
– ул. Салона – Софийская ул.,
– Дунайский пр. – Купчинская ул.,
– Бухарестская ул. – Дунайский пр.,
– Бухарестская ул. – ул. Олеко Дундича,
– КАД 59 – 60 км.
Калининский:
– Гражданский пр. – ул. Фаворского,
– Светлановский пр. – пр. Луначарского,
– пр. Культуры – пр. Луначарского,
– Светлановский пр. – ул. Академика Байкова,
– Светлановский пр. – Учительская ул.,
– пр. Просвещения – ул. Демьяна Бедного,
– Свердловская наб., 4,
– ул. Академика Лебедева – Боткинская ул.
Адмиралтейский:
– Гороховая ул., 54,
– Старо-Петергофский пр., 10-12,
– наб. Фонтанки – Московский пр.,
– наб. Фонтанки, 100,
– Московский пр., 79,
– Садовая ул., 75 – Лермонтовский пр.,
– Старо-Петергофский пр. – Рижский пр.
Красногвардейский:
– Индустриальный пр. – пр. Ударников,
– Новочеркасский пр., 1,
– Пискаревский пр., 145,
– пр. Косыгина – Индустриальный пр.,
– Муринская дорога, 14-16,
– Новочеркасский пр. – Заневский пр.,
– ул. Передовиков, 11-13.
Московский:
– наб. Обводного канала – Рыбинская ул.,
– Благодатная ул. – пр. Юрия Гагарина – Сызранская ул.,
– ул. Орджоникидзе – пр. Космонавтов,
– ул. Орджоникидзе – ул. Ленсовета,
– Витебский пр., 53-63,
– КАД 71 км.
Петроградский:
– Чкаловский пр., 50 – ул. Всеволода Вишневского,
– Каменноостровский пр. – ул. Куйбышева – Кронверская наб.,
– ул. Профессора Попова – пр. Медиков,
– Каменноостровский пр. – Большой пр. П.С.,
– Каменноостровский пр. от наб. р. Б. Невки до 2-й Березовой аллеи.
Центральный:
– 10-я Советская ул. – Мытнинская ул.,
– пр. Чернышевского – Шпалерная ул.,
– Невский пр. – Лиговский пр.,
– Литейный пр., 31,
– ул. Марата – Звенигородская ул.
Пушкинский:
– Московское ш., 681 км (д. 246),
– ул. Генерала Хазова и Петербургское ш.,
– Московское ш., 687 км,
– Витебский пр.
Василеостровский:
– Большой пр. В.О. – 26 линия В.О,
– Средний пр., 86.
Колпинский:
– Пролетарская ул. – ул. Веры Слуцкой.
Курортный:
– Приморское ш., 315.
Петродворцовый:
– Ораниенбаумский пр. – ул. Федюнинского.
Кронштадтский: нет.