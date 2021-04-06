Где рулить хорошо: Названы самые аварийные и самые безопасные улицы Санкт-Петербурга

Чтобы снизить аварийность в Петербурге, светофоры перенастроят, а по дорогам разложат «полицейских». Фото: Артем КИЛЬКИН

Год удаленки и самоизоляции дал свои плюсы: «очистилась» не только природа, но и дороги. Немудрено, что по итогам 2020 года мест концентрации аварий в Санкт-Петербурге стало в два раза меньше, чем годом ранее.

Если конкретно, то за 12 месяцев на дорогах насчитали 120 опасных – в том числе смертельно – участков, при том что в 2019-ом их было 258. Вместе с тем заметно снизилась и аварийность: в сумме за год число ДТП сократилось на 21 процент.

– За этими цифрами стоят сотни спасенных жизней: проведена огромная работа. Мы будем поддерживать тренд на систематическое повышение безопасности на дорогах Петербурга и дальше, – пообещала председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга Ольга Аришина.

Районы Петербурга по числу аварийных адресов. По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за 2020 год Фото: Ольга ЖУК

Как сделать улицы мегаполиса безопаснее как для автомобилистов, так и для пешеходов, знает рабочая группа Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которая включает чиновников, представителей ГИБДД, дорожников и ученых.

Устранить конкретные аварийные адреса можно с помощью корректировки режима работы светофоров, ограждений, дорожной разметки, «лежащих полицейских», камер и знаков. Оперируя этими инструментами, специалисты сформировали свои предложения и уже представили их Смольному.

Часть из предложенного уже пустили в работу. Так, вдоль аварийных участков расставят новые светофоры и знаки пешеходных переходов на высоких опорах в форме буквы «Г», а старые светофоры модернизируют. На 109 перекрестках и переходах светофорные сигналы перенастроят. Прервать череду ДТП помогут «лежачие полицейские» и шумовые полосы перед «зебрами», а также разметка: в сумме разлиную 728 837 «квадратов» асфальта.

СПРАВКА «КП»

Аварийно-опасный участок дороги – это такой участок, на котором за год произошло три и больше аварий с пострадавшими или погибшими одного вида либо же хотя бы пять – разных видов. Среди самых популярных видов ДТП – столкновения автомобилей, опрокидывания, а также наезды на препятствия, на пешеходов и на велосипедистов.

КОМПЕТЕНТНО

Александр ХОЛОДОВ, член комиссии по безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга, член совета Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделения «Всероссийское общество автомобилистов»:

– В официальную статистику попадают только ДТП с пострадавшими. Но низкая аварийность может наблюдаться и в том случае, если у нас настолько раздолбанные дороги, что по ним не проехать: скорость меньше – меньше пострадавших. При этом дырявые дорогие не синоним безопасности: из-за ям можно пробить колесо – и, опять же, попасть в аварию. Качественней дороги Петербурга, увы, не становятся: ГОСТ никто не менял, на контракты жизненного цикла никто не переходил. Пока система предполагает, что слишком качественные дороги подрядчикам делать невыгодно.

ВАЖНО:

Места концентрации ДТП по районам Северной столицы (по данным ГИБДД за 2020 год):

Невский:

– Дальневосточный пр. – ул. Коллонтай,

– Октябрьская наб. – Народная ул.,

– ул. Коллонтай – Нерчинская ул.,

– пр. Обуховской Обороны, 86,

– пр. Обуховской Обороны, 163,

– ул. Бабушкина – ул. Шелгунова,

– Белевский пр. – Ивановская ул.,

– ул. Дыбенко – Дальневосточный пр.,

– пр. Большевиков – ул. Крыленко,

– пр. Большевиков – ул. Дыбенко,

– пр. Обуховской Обороны, 142,

– ул. Седова – пр. Александровской Фермы,

– Ивановская ул. – ул. Бабушкина,

– Дальневосточный пр. – ул. Крыленко,

– Шлиссельбургский пр., 16 – ул. Дмитрия Устинова,

– Российский пр. – Товарищеский пр. (ул. Латышских Стрелков),

– пр. Большевиков – ул. Подвойского,

– ул. Дыбенко – Товарищеский пр.,

– Дальневосточный пр. – ул. Тельмана.

Выборгский:

– пр. Художников – ул. Сикейроса,

– Парашютная ул. – дорога в Каменку,

– Северный пр. – пр. Культуры (Тихорецкий пр.),

– Выборгская наб., 59 – Кантемировская ул.,

– пр. Энгельса – пр. Луначарского,

– Институтский пр. – 2-й Муринский пр.,

– пр. Энгельса, 136-138 (139),

– пр. Художников – пр. Просвещения,

– Суздальский пр., напротив дома 16 по Придорожной аллеи,

– пр. Энгельса, 150 (151),

– пр. Художников – пр. Луначарского,

– 2-й Муринский пр., 10 (11),

– Б. Сампсониевский пр. – Тобольская ул.

Приморский:

– пр. Испытателей – пр. Сизова,

– Долгоозерная ул. – пр. Королева,

– Богатырский пр. – пр. Сизова,

– Камышовая ул. – Яхтенная ул.,

– Парашютная ул., 45,

– Байконурская ул., 27 по пр. Испытателей,

– Парашютная ул. – Байконурская ул.,

– пр. Королева – пр. Сизова,

– Парашютная ул., 46 (61),

– Богатырский пр. – Гаккелевская ул.,

– Торфяная дорога, 7,

– пр. Королева, 26А,

– Коломяжский пр. – пр. Испытателей.

Красносельский:

– ул. Маршала Казакова – ул. Доблести,

– Петергофское ш., 1-3 (боковой проезд),

– Волконское шоссе – Красносельское,

– Петергофское шоссе (боковой проезд) – ул. Доблести,

– пр. Ленина – Гвардейская ул.,

– пр. Ветеранов – ул. Партизана Германа,

– Красносельское ш. – Анинское ш.,

– ул. Доблести, 28,

– Петергофское ш., 51,

– ул. Тамбасова, 7.

Кировский:

– пр. Ветеранов, 73-75,

– ул. Солдата Корзуна – пр. Ветеранов,

– ул. Лени Голикова – пр. Ветеранов,

– Автовская ул. – Краснопутиловская ул.,

– пр. Маршала Жукова – пр. Стачек,

– Ленинский пр. – ул. Зины Портновой,

– пр. Стачек – ул. Корнеева,

– Ленинский пр. – пр. Народного Ополчения,

– ул. Зайцева – ул. Васи Алексеева.

Фрунзенский:

– Лиговский пр. – Прилукская ул.,

– Белградская ул. – ул. Фучика,

– Софийская ул. – Дунайский пр.,

– пр. Славы – Белградская ул.,

– ул. Салона – Софийская ул.,

– Дунайский пр. – Купчинская ул.,

– Бухарестская ул. – Дунайский пр.,

– Бухарестская ул. – ул. Олеко Дундича,

– КАД 59 – 60 км.

Калининский:

– Гражданский пр. – ул. Фаворского,

– Светлановский пр. – пр. Луначарского,

– пр. Культуры – пр. Луначарского,

– Светлановский пр. – ул. Академика Байкова,

– Светлановский пр. – Учительская ул.,

– пр. Просвещения – ул. Демьяна Бедного,

– Свердловская наб., 4,

– ул. Академика Лебедева – Боткинская ул.

Адмиралтейский:

– Гороховая ул., 54,

– Старо-Петергофский пр., 10-12,

– наб. Фонтанки – Московский пр.,

– наб. Фонтанки, 100,

– Московский пр., 79,

– Садовая ул., 75 – Лермонтовский пр.,

– Старо-Петергофский пр. – Рижский пр.

Красногвардейский:

– Индустриальный пр. – пр. Ударников,

– Новочеркасский пр., 1,

– Пискаревский пр., 145,

– пр. Косыгина – Индустриальный пр.,

– Муринская дорога, 14-16,

– Новочеркасский пр. – Заневский пр.,

– ул. Передовиков, 11-13.

Московский:

– наб. Обводного канала – Рыбинская ул.,

– Благодатная ул. – пр. Юрия Гагарина – Сызранская ул.,

– ул. Орджоникидзе – пр. Космонавтов,

– ул. Орджоникидзе – ул. Ленсовета,

– Витебский пр., 53-63,

– КАД 71 км.

Петроградский:

– Чкаловский пр., 50 – ул. Всеволода Вишневского,

– Каменноостровский пр. – ул. Куйбышева – Кронверская наб.,

– ул. Профессора Попова – пр. Медиков,

– Каменноостровский пр. – Большой пр. П.С.,

– Каменноостровский пр. от наб. р. Б. Невки до 2-й Березовой аллеи.

Центральный:

– 10-я Советская ул. – Мытнинская ул.,

– пр. Чернышевского – Шпалерная ул.,

– Невский пр. – Лиговский пр.,

– Литейный пр., 31,

– ул. Марата – Звенигородская ул.

Пушкинский:

– Московское ш., 681 км (д. 246),

– ул. Генерала Хазова и Петербургское ш.,

– Московское ш., 687 км,

– Витебский пр.

Василеостровский:

– Большой пр. В.О. – 26 линия В.О,

– Средний пр., 86.

Колпинский:

– Пролетарская ул. – ул. Веры Слуцкой.

Курортный:

– Приморское ш., 315.

Петродворцовый:

– Ораниенбаумский пр. – ул. Федюнинского.

Кронштадтский: нет.