"Комсомолка" рассказывает, что произошло после матча «Зенит» - «Химки». Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» уверенно обыграл «Химки» в рамках очередного тура Российской Премьер-Лиги. Матч закончился со счетом 2:0. После перерыва на игры сборных успел восстановиться от травмы звездный бразилец Малком. Главный тренер сине-бело-голубых выпустил его с первых минут. А вот Михаил Кержаков все еще лечит повреждение.

Любопытно, что оба мяча зенитовцы забили в концовках таймов. Сначала отличился Вячеслав Караваев, который был расторопнее других на угловом. А в дополнительное время отличился Андрей Мостовой, получивший пас от Вендела, отпахавшего с мячом половину поля.

Мостовой забил свой третий мяч в сезоне. Фото: ФК "Зенит"

В последние пять игр, до встречи с «Зенитом», «Химки» четыре раза выиграли и единожды сыграли вничью. Наставник гостей не скрывал, что они набрали хороший ход, но действовать первым номером против лидера РПЛ – глупость. Поэтому гости пытались поймать петербуржцев на контратаках, чего у них не получилось. Да и финальная статистика говорит сама за себя – владение мячом у «Зенита» составляет 60%, а количество ударов по воротам почти в три раза больше, чем у соперников – 21.

Один из главных итогов встречи – отрыв от «Спартака» на четыре очка. Москвичи с нетерпением смотрели за игрой лидера РПЛ с «Химками», потирали руки, но, в конце концов, разочаровались. После игры Семак акцентировал внимание на ожидании конкурентов.

После возвращения из сборной у Дзюбы ожидаемо не задалась игра, но "инородным телом" на поле он не был. Фото: ФК "Зенит"

- Интересный и довольно нервный матч. Перед матчем наши конкуренты сократили разрыв в турнирной таблице. По качеству игры доволен. Да, проблемы есть – реализация, надо было забивать больше. В целом, хорошая игра, хорошее движение, заслуженная победа. Что касается Малкома, то он сначала чаще ошибался, чем обычно. Но во втором тайме почувствовал ритм игры, но заменили его, чтобы поберечь, - сообщил Семак журналистам на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что следующий матч «Зенита» пройдет в гостях против «Сочи». Поединок состоится в воскресенье, 11 апреля, начало – в 16:30.