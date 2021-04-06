Взорвался во время подзарядки: Электросамокат убил чихуахуа и отправил ее хозяина в реанимацию Ленобласти

Из-за воспламенения самоката в Кудрове пострадали два человека и погибла собака. Фото: vk.com/kudrovolife

Жителей 12-этажной высотки на юге Кудрова – пригорода Петербурга – разбудил взрыв и крики: ранним утром 6 апреля в доме №4 корпус 4 по Столичной улице бабахнул электросамокат. Арендатор квартиры попал в реанимацию, а его возлюбленная едва не выскочила из окна 11 этажа, спасаясь от огня.

СОСЕДИ КРИЧАЛИ: «ЧТО ДЕЛАТЬ?!»

– В 06:10 я проснулась от взрыва в квартире соседей этажом ниже, – рассказывает жительница дома Дарья. – После послышался шум, девушка закричала: «Что делать?!». Тут же появился запах гари. Я сразу поняла, что ситуация серьезная, и поторопилась покинуть квартиру.

Взрыв услышали не все. Более того, не всех разбудила и пожарная сигнализация, которая должна была сработать.

– Сигнализация заверещала лишь через некоторое время (когда мы спускались, она еще не работала: слава богу, что нас разбудили соседи), – описывает страшное утро жительница дома Лилия. – Причем бывает, что сигнализация «кричит» просто так. А потому многие на нее реагировать просто перестали.

Парадную залили кровью и водой. Фото: Администрация Ленинградской области

По словам местных, неполадки с сигнализацией сопровождают дом последние несколько лет.

– Когда она включается, то создается избыточное давление, которое не позволяет открыть дверь и выбежать. Вот и сегодня некоторые мои соседи не смогли дверь открыть, – добавляет член актива дома Мария. – На 10 этаже сигнализация и дымоудаление перестали работать уже через минуту после взрыва – и тем, кто все-таки выбежал, было нечем дышать. Мы неоднократно писали в управляющую компанию по этому поводу, но на всем нам отвечали: «Будет проведена проверка».

ВЫШЕЛ НА УЛИЦУ, ИСТЕКАЯ КРОВЬЮ

Пара арендует квартиру, где случился взрыв, последние три года. Весь двор знает их благодаря милому домашнему питомцу – собачке породы чихуахуа. Но в это утро соседи предстали перед знакомыми совсем другими.

– Молодой человек в ожогах каким-то образом смог вырваться из квартиры и самостоятельно вышел на улицу, истекая кровью, – вспоминает Дарья.

За собой мужчина оставил кровь на лестнице парадной. Его девушка и собака оставались в квартире, отрезанные от выхода огнем.

– Оделась, вышла на улицу. Уже стояло несколько человек. На 11 этаже с торца в окне сидела девушка. Она звала на помощь, – делится жительница дома Юлия. – Из окна валил дым, были видны языки пламени. Девушка свесила ноги наружу, как бы готовясь спрыгнуть. Было очень страшно. Через пять минут подъехала первая пожарная машина.

Девушку спасатели вынесли на руках, не прибегая к раскладной лестнице. Животное откачивать было уже поздно.

– Всего было спасено 20 человек, – сообщают в ГУ МЧС по Ленобласти.

С огнем справились быстро: самокат успел воспламенить около 10 квадратных метров квартиры. Уже к половине восьмого утра пожар потушили.

Мужчину увезли в реанимацию в больницу районного центра – Всеволожска. Женщину, надышавшуюся гарью, также доставили в клинику, но вскоре отпустили.

Следственный комитет начал проверку. По данным СУ СК по Ленобласти, электросамокат самопроизвольно загорелся еще ночью.

КОМПЕТЕНТНО:

Тенгиз РЕПРЫНЦЕВ, эксперт по средствам индивидуальной мобильности:

– Основная причина таких несчастных случаев в том, что у нас действует огромный серый рынок электросамокатов. Их порой везут через море и доставляют с уже отсыревшими микросхемами внутри. И народ, пытаясь сэкономить, натыкается именно на такие аппараты сомнительного качества и технического состояния.

Плюс ко всему «серые» продавцы не информируют о правилах использования самокатов, а покупатели инструкцию читают не всегда. Вот почему многие любят ставить самокаты на подзарядку на ночь, что вообще не очень хорошо: заряжать самокат надо под контролем человека. Если же использовать неоригинальное зарядное устройство, риск замыкания и воспламенения возрастает.

Выбирать лучше известные марки, хорошо зарекомендовавшие себя, и добросовестных продавцов. Найти списки официальных дистрибьюторов можно на сайтах производителей электросамокатов.