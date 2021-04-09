Будущим медикам: как получить диплом врача от престижного университета в Санкт-Петербурге

В «Реавизе» педагоги занимаются со студентами в малых группах, обеспечивая индивидуальный подход в обучении.

Негосударственный вуз – больше возможностей?

Как бы не менялась ситуация на рынке труда, профессия врача остается одной из самых престижных. И самых жизненно необходимых человечеству, что еще раз подтвердила пандемия коронавируса. Не случайно абитуриентам медицинских вузов приходится выдерживать чрезвычайно высокий конкурс – за поступление борются медалисты, победители олимпиад и международных конкурсов по профильным предметам.

Но что делать, если выпускник школы всю жизнь мечтал стать врачом, а баллы ЕГЭ немного не дотягивают до «сотки»? Можно поступить в тот же вуз на коммерческой основе. Или - отдать документы в коммерческий медицинский вуз, где за те же деньги он получит в процессе обучения индивидуальный подход от светил отечественной медицины.

Университет «Реавиз» - негосударственное высшее учебное заведение (как, скажем, всемирно известный Гарвардский университет Лиги плюща). «Реавиз» - это медицинский вуз с государственной аккредитацией, подтвердивший все критерии для государственной аккредитации Федеральной службой по надзору в сфере образования РФ высших медицинских учебных заведений Санкт-Петербурга. Университет в Северной столице входит в группу университетов «Реавиз», которая ведет успешную подготовку студентов, ординаторов, аспирантов в Самаре, Саратове и Москве с 1993 года. За почти 28 лет «Реавиз» выпустил свыше 7000 врачей, более 8000 медицинских работников ежегодно повышают здесь свою квалификацию. Последние несколько лет «Реавиз» входит в ТОП-5 негосударственных ВУЗов России по оценке РА RAEX.

Будущие врачи изучают тонкости профессии в собственном анатомическом музее университета.

Индивидуальный подход – прочный фундамент знаний

«Реавиз» в Санкт-Петербурге готовит специалистов по самым востребованным направлениям «Стоматология» и «Лечебное дело». Будущим коллегам преподают доктора и кандидаты наук - ведущие специалисты авторитетных медицинских учреждений Санкт-Петербурга и педагоги старейших медицинских вузов города. Первые студенты начали обучение в петербургском «Реавизе» в 2019 году и их имена уже звучат среди победителей студенческих конкурсов по соответствующим дисциплинам.

Высокие результаты объясняются просто: занятия проводятся в малых группах, обеспечивая индивидуальную работу преподавателя со студентом. Это важно, ведь на первых курсах молодым медикам приходится осваивать огромный объем специализированной информации, закладывая основной фундамент знаний. Кроме общеобразовательных дисциплин, в это время будущие врачи изучают анатомию, биохимию, биоорганическую химию, пропедевтику, гистологию, цитологию, эмбриологию, пропедевтику внутренних болезней. И от того, насколько полно студент усвоит материал, зависит его успех в профессии. Кстати, индивидуальный подход не только продуктивен, но и удобен – он позволяет составить удобный график занятий для работающих студентов.

Материальная база – на высоком уровне

Возможно, азы какой-нибудь другой профессии можно объяснить на пальцах. В медицине такой подход невозможен, поэтому материальной базе в университете уделяют не меньшее внимание, чем преподавательскому составу. Все практические занятия проходят в специализированных лабораториях. А клиническими базами университета являются 13 ведущих медицинских учреждений Санкт-Петербурга - Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта, Дорожная клиническая больница ОАО «Российские железные дороги», Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина, Санкт-Петербургская многопрофильная клиника им. Н.И. Пирогова и другие известные клиники.

Студентов «Реавиза» обучают представители ведущих медицинских учреждений и вузов Санкт-Петербурга.

Как поступить в «Реавиз»?

Обучение в негосударственном университете платное, но это не значит, что поступить в него может кто угодно – приемная комиссия оценит количество баллов ЕГЭ будущих врачей по химии, биологии и русскому языку. Если же баллы достаточно высокие, можно побороться в конкурсе на получение собственных грантов университета – талантливых студентов вуз готов обучать за свой счет.

К слову, университет не только выдает своим выпускникам дипломы государственного образца, но и гарантирует юношам отсрочку от армии.

НАША СПРАВКА

Вуз возглавляет Радик Магзинурович Хайруллин - доктор медицинских наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, действительный член Российской академии естественных наук. Он имеет более чем 35-летний опыт работы в системе высшего профессионального медицинского образования, им подготовлены доктора и кандидаты наук, являющиеся высокопрофессиональными клиницистами. Работал в Башкирском государственном медицинском университете, на медицинском факультете филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в Ульяновске и Ульяновского государственного университета. Радик Магзинурович - известный ученый, анатом-антрополог, вице-президент Научного медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов России. С сентября 2019 года – ректор Университета «Реавиз» в Санкт-Петербурге.

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