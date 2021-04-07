В Эрмитаже появятся особые льготные билеты

По словам Пиотровского, во времена эпидемии музей мог стать настоящим спасением для людей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Эрмитаже с мая 2021 года появятся льготные билеты. Цена на них в 300 рублей будет доступна для детей, студентов, пенсионеров, а также инвалидов первой и второй групп. Об этом в среду, 7 апреля, на пресс-конференции, посвященной новым планам музея, рассказал его директор Михаил Пиотровский.

- Новая система заработает с 1 мая, - отметил Пиотровский. – Это будут, разумеется, квоты в рамках дневного лимита. Кроме того, вход в Главный штаб для этих категорий посетителей как минимум на протяжении следующего полугода будет бесплатным.

Также, по словам Михаила Пиотровского, Эрмитаж намерен развивать инклюзивные проекты, в том числе международного масштаба. В их список войдут «многослойные и сложные выставки, посвященные острым темам» - в том числе выставка, посвященная Александру Невскому как главному святому России, диалогу культур на Кавказе и мистике африканских масок.

- И еще одно – в мае мы откроем две запасные галереи на третьем этаже Зимнего дворца, - отметил директор музея. – Это громадные галереи европейской живописи, а также живописи и скульптуры древней Азии.

По словам Михаила Пиотровского, Эрмитаж «извлек много уроков» из года пандемии. Основной посыл: музей без посетителей – это тоже музей, он может служить для людей убежищем во времена всеобщей разобщенности, а также лекарством от тяжелой депрессии на фоне всеобщей паники и упадка. К счастью, государство компенсировало Эрмитажу часть «выпавших» доходов, поэтому на финансовом положении музея эпидемия сказалась не так сильно, как могла бы.