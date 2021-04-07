Умер Иван Арцишевский, представитель царского рода Романовых и главный специалист по этикету в Петербурге

Иван Арцишевский умер на 71-м году жизни. Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге умер Иван Арцишевский, представитель царского рода Романовых и главный городской специалист по этикету. О смерти известного общественного деятеля сообщил журналист Валерий Нечай.

- Скончался представитель Объединения членов рода Романовых, автор программ на петербургском «Эхе» Иван Арцишевский. Прощайте, Иван Сергеевич. Мне Вас будет не хватать...- написал Нечай в соцсетях.

Напомним, что с 1998 и до 2006 года Иван Арцишевский занимал должность начальника Управления государственного протокола Комитета по внешним связям Администрации Санкт-Петербурга. Он досконально знал этикет, вел курсы этикета, записывал подкасты и возглавлял Центр эффективных коммуникаций, где также рассказывал о тонкостях делового и великосветского поведения.

Справка «КП»:

Иван Сергеевич Арцишевский родился 17 июня 1950 года в семье русских эмигрантов в городе Далянь (Китай). В 1953 году семья переехала в Бразилию, где мальчик пошел в школу: «по-португальски я говорил лучше, чем по-русски», - позднее вспоминал сам Иван Арцишевский.

В 1967 году Аришевские перебрались в СССР, им разрешили поселиться в Челябинске.

С 1991 года Иван Арцишевский жил в городе Неве, где работал в Ленинградском отделении Госкоминтуриста руководителем группы информации, руководителем группы дополнительных услуг.

В 1998 году, по поручению президента Бориса Ельцина, руководил рабочей группой по перезахоронению Императора Николая II, Семьи и слуг, писал сценарий захоронения. Тогда же стал представителем в России семьи Романовых.

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