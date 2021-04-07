Тайна гибели подлодки К-278 «Комсомолец»: К трагедии могла привести одна искра

«Комсомолец» был единственной подлодкой, способной погружаться больше чем на километр

7 апреля 1989 года в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец». Трагедия унесла жизни 42 членов экипажа. Сейчас эта дата стала Днем памяти погибших подводников. После случившегося следствие открыло дело, которое так и не дошло до суда. И даже спустя 32 года эту трагедию называют одной из самых загадочных страниц в истории подводного флота. Точные причины пожара на атомоходе неизвестны до сих пор. «Комсомолка» в Петербурге» разобрала трагедию с участниками экипажа и с главой Клуба моряков-подводников, автором книги «Курск. 20 лет спустя» Игорем Курдиным.

«МАТРОС ПОГИБ МГНОВЕННО, НЕ УСПЕВ ДАТЬ ДОКЛАД»

Подлодка «Комсомолец» была самой инновационной субмариной своего времени. Именно она за четыре года до трагедии первой в мире совершила погружение на глубину более одного километра. До нее предельной глубиной спуска было 300-400 метров. Благодаря способности опускаться так глубоко, «Комсомолец» был неуязвим для надводных кораблей, чем ставил в тупик западных военных. Абсолютный мировой рекорд по погружению в воду субмарина установила 4 августа 1985 года. Атомоход опустился на глубину - 1027 метров. При этом на глубине 800 метров «Комсомолец» выпустил учебные торпеды.

Подлодку так и не подняли со дна моря

В свой последний поход подлодка ушла 28 февраля 1989 года. Перед этим ее основательно проверили - такое распоряжение пришло после ЧП на другой субмарине. 7 апреля «Комсомолец» шел на глубине 380 метров, когда в 7 отсеке произошло возгорание. Находившийся там матрос Нодари Бухникашвили погиб мгновенно.

- О конкретном факте возникновения пожара мог бы рассказать только тот матрос, - вздыхает лейтенант Анатолий Третьяков, находившийся в 1989 году на подлодке. – Автоматика причин нам не показывала, только сигнализировала о повышении температуры в отсеке. Третья боевая смена, в которую я входил, была на центральном посту. Мы попытались связаться с 7-м отсеком. Оттуда никто не ответил. Дальше пошла уже аварийная тревога, борьба за живучесть корабля. Нужно отдать должное мичману Владимиру Колотилину из 6-ого отсека, который успел доложить, что масло бьет в щиты, после чего он сразу же погиб. Дело в том, что воздух пошел из 7 в 6 отсек, дальше за счет распыл масла, попадания его в электрические щиты, начался объемный пожар. Сразу же после этого были предприняты действия, чтобы всплыть. Был использован воздух высокого давления. Возгорание пошло в пятом отсеке, в четвертом заискрился насос.

«ВЕСЬ ЭКИПАЖ ОКАЗАЛСЯ В ЛЕДЯНОЙ ВОДЕ»

Часть людей на подлодке погибла не из-за огня, а из-за отравления угарным газом.

- Аварийная ситуация стала развиваться, в других отсеках получили отравление угарным газом получили члены экипажа Кулапин и Бондарь. Также отравились еще четыре человека. Капитан 3 ранга Анатолий Испенков до последнего был у дизеля, занимаясь энерго-обеспечиванием корабля. Он погиб, оставшись на подлодке. Остальные люди скончались от переохлаждения, - уточняет Третьяков.

Это фото выживших членов экипажа на спасательном плоту было опубликовано в «КП» 14 апреля 1989 г.

На подлодке было два плота. Предполагалось, что экипаж судна будет эвакуироваться на них.

- Было шоковое состояние у всех, - поясняет Третьяков. – Все было неожиданно. Дифферент начал расти. Корабль кормой, где винт и рули, начал оседать в воду, соответственно, нос стал подниматься. Саму команду о покидании корабля я не слышал, потому что находился во втором отсеке. Все ринулись к вертикальному трапу, поднимались на плечах и ягодицах друг друга. Всем сказали выйти на палубу. На палубу можно было выйти через дверь надстройки. Там уже плескалась вода. Пришлось туда прыгнуть, нас накрыла волна. Когда вынырнули, увидели нос корабля, воду, барахтающихся в ней людей.

Все пошло не по плану. Один плот унесло течением, второй оказался перевернутым.

– Все находились в воде. Плот оказался днищем вверх, - делится офицер. - Народ скучковался у него. Людей вынимали из воды и забрасывали на него. Волнение моря очень сильно мешало. На этом плоту мы ждали помощь больше часа. Поэтому часть людей погибла от переохлаждения. Все усугубляло то, что люди побывали в аварийных отсеках, надышались угарным газом и продуктами горения. Кто-то имел ранения, ожоги рук, у одного маска расплавилась на голове, из-за этого в волосах была резина.

У памятника на Серафимовском кладбище братская могила троих моряков «Комсомольца»

«БЫЛ НЕИСПРАВЕН ДАТЧИК»

Анализировать причину возгорания члены экипажа отказываются. Глава клуба моряков-подводников Игорь Курдин, который 20 лет разбирался в другой трагедии – гибели «Курска», в свою очередь считает, что причиной пожара могла стать техническая неисправность.

- Точную причину можно было бы восстановить в случае подъема лодки, - пояснил «КП-Петербург» Игорь Курдин. - По опыту того же «Курска», скажу, что это было бы можно сделать. Однако когда лодка не поднята, восстановить точные причины практически невозможно. Да и даже в случае подъема лодки, не всегда удается их установить. Но наиболее вероятной причиной стало неисправность датчика по кислороду. Из-за этого кислорода было слишком много. Это означает, что при любой искре, которую мог спровоцировать даже включатель освещения. Он мог дать ту искру, которая и привела к пожару. Дальше поступление воздуха раздуло пожар, как в доменной печи. Именно поэтому я свой экипаж обучал при любой неисправности немедленно объявлять аварийную тревогу. И никогда не ругал, если тревога была ложной.

Игорь Курдин предположил из-за чего могла произойти трагедия Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По словам Игоря Курдина, к большим жертвам привело и то, что ранее до этой трагедии экипажи подлодок никогда не отрабатывали спуск на плоты.

- Использование плотов на практике никто не отрабатывал. Поэтому один унесло течением, второй оказался перевернут. Люди были вынуждены залезать на плот, который был верх днищем. Поскольку все не поместились, многие люди погибли от переохлаждения. Только после этой аварии началась отработка, как правильно сбрасывать плот в воду и как туда пересадить экипаж, - заключил Курдин.

Сегодня в Петербурге, в День памяти погибших подводников, проходят траурные мероприятия.

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