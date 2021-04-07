Игорь Александрович Лазарев: «Клиника доктора Лазарева»

Своим главным достижением в профессии Игорь Александрович считает организацию наркологической помощи полного цикла - от детоксикации до ресоциализации. Фото: Андрей ГАШЕВ

Игорь Александрович Лазарев с детства интересовался медициной, а уже на первых курсах мединститута решил посвятить себя психиатрии. По специальности работает 13 лет, а с 2017 года стал главным врачом и сооснователем «Клиника доктора Лазарева». По мнению Лазарева, если человек оступился, ему нужно помочь, а не проходить мимо. Причем помощь должна быть комплексной, когда вести пациента необходимо не только во время лечения, но и после него. Именно поэтому Игорь Александрович вложил много сил в создание и организацию лечебной работы в клинике.

- Своим главным достижением я считаю создание сети наркологических клиник и реабилитационных центров в Санкт-Петербурге для комплексного лечения пациентов, зависимых от алкоголя и наркотиков, - говорит Игорь Лазарев.

Коллеги доктора Лазарева ценят его за высокий профессионализм и доброжелательное отношение к пациентам. Игорь Александрович берется за лечение сложных случаев и помогает пациентам, от которых отказались другие специалисты. А пациенты готовы рекомендовать врача тем, кому нужна помощь. Доказательство - множество положительных отзывов и постоянные комментарии в ведущих СМИ.

ВОСЕМЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

- Почему вы решили стать врачом и как выбрали свою специализацию? - Я всегда интересовался медициной и уже на третьем курсе выбрал психиатрию-наркологию как очень необычную, но интересную специальность, где можно помочь пациенту обрести новое качество жизни и свободу от зависимостей.

- Насколько распространены проблемы со здоровьем по вашему профилю у петербуржцев и какие факторы на это влияют?

- Петербург - лидер по распространению психических заболеваний в России. Также, к несчастью, в нашем городе очень актуальна проблема алкоголизма и наркомании.

- Какие симптомы или жизненные ситуации должны подсказать петербуржцам, что им необходимо посетить врача вашей специализации?

- Снижение контроля над потреблением алкоголя, похмельный синдром, желание снять стресс с помощью алкоголя или наркотиков.

- Что лично вы считаете своим главным достижением в профессии?

- Главное достижение в профессии - организация наркологической помощи полного цикла. От детоксикации до ресоциализации. Когда мои пациенты проходят полный курс лечения и начинают работать волонтерами в клинике, помогая встать на путь трезвости тем, кто только начал лечение от зависимостей.

- С какими проблемами сегодня вам приходится справляться в первую очередь?

- В пандемию резко возросло употребление алкоголя в Петербурге и количество депрессий у людей, переболевших ковидом.

- Как вы сами заботитесь о своем здоровье?

- Я полностью отказался от употребления алкоголя и веду здоровый образ жизни.

- Быть петербургским доктором - что это значит для вас?

- Петербург - город интеллигентных и умных людей с высоким уровнем образования. Я имею опыт работы в столице, но, на мой взгляд, работа с петербуржцами более благодарна в эмоциональном и человеческом плане.

- Есть ли у вас любимый анекдот о врачах, которым вы могли бы поделиться с нашими читателями, или назовите свой любимый фильм, сериал о медицине?

- Очень интересный фильм этого года - «Еще по одной», где реалистично показана проблема алкогольной зависимости.

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