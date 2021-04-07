Процесс лечения должен быть комфортным. Одна из палат «Клиники доктора Лазарева». Фото: Андрей ГАШЕВ

Главный врач: Игорь Александрович Лазарев, врач-психиатр-нарколог-психотерапевт, кандидат медицинских наук, врач высшей категории.

О КЛИНИКЕ

«Клиника доктора Лазарева» успешно работает в Петербурге с 2015 года, стабильно развиваясь от амбулаторного наркологического учреждения до сети клиник и реабилитационных центров. Здесь пациентам оказывают все виды наркологической помощи - от детоксикации до социальной адаптации и реабилитации. Сегодня в состав клиники входят амбулаторное отделение, включающее выездную наркологическую службу, стационар, а также два загородных реабилитационных центра с отделением социальной адаптации зависимых. Сейчас «Клиника доктора Лазарева» - единственный центр лечения зависимостей Северо-Западного региона полного цикла (от выезда на дом до реабилитации-ресоциализации).

- Наша миссия - оказание качественной наркологической помощи любого уровня, основанной на доброжелательном и уважительном отношении к пациенту и между сотрудниками, - говорят специалисты клиники.

Медицинский персонал клиники имеет большой опыт помощи зависимым пациентам. Фото: Андрей ГАШЕВ

Основные направления, по которым работает «Клиника доктора Лазарева», - психиатрия, психиатрия-наркология, психотерапия. Опытные специалисты занимаются лечением алкоголизма и наркомании, оказывают пациентам психологическую и психиатрическую помощь, консультируют как самих больных, так и их родственников. Сюда можно обратиться для вывода из запоя, кодирования от алкоголизма, детоксикации на дому или в стационаре.

В арсенале докторов современное и эффективное оборудование, авторские индивидуальные программы лечения, созданные кандидатами и докторами наук, зарекомендовавшие себя и доказавшие свою эффективность. И, конечно, домашняя доброжелательная атмосфера вместе с полной анонимностью лечения.

- Нам доверяют СМИ и пациенты в Москве и Санкт-Петербурге, что подтверждает множество экспертных комментариев на федеральных каналах и сотни положительных отзывов, - с гордостью добавляют в клинике. - Знания и опыт, арсенал лекарственных средств и лечебных методик позволяют нам помочь людям, находящимся даже в самой сложной ситуации.

Комфортные условия пребывания, авторские индивидуальные программы лечения и опытные доктора - залог успешного лечения зависимости. Фото: Андрей ГАШЕВ

КОМАНДА

Коллектив «Клиники доктора Лазарева» - сплоченная команда специалистов, неравнодушных к своему делу, профессионалов высокого уровня. Здесь работает более тридцати врачей различных специальностей: психиатры, наркологи, реаниматологи, терапевты, психотерапевты, неврологи, врачи УЗИ, а также психологи и социальные работники, специализирующиеся на работе с химической зависимостью. Каждый пациент клиники получает качественную медицинскую помощь узкого специалиста.

РАБОТА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

«Клиника доктора Лазарева» не прекращала работу и в период пандемии. Ее специалисты оказывали помощь, в том числе пациентам с психическими и наркологическими проблемами после перенесенной коронавирусной инфекции.

В клинике пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь. Фото: Андрей ГАШЕВ

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Гордостью «Клиника доктора Лазарева» стало открытие нового реабилитационного центра в Ленинградской области. В нем могут одновременно проживать и проходить восстановление до 25 пациентов. А это значит, еще больше спасенных судеб.

Еще один повод для гордости - высококвалифицированные специалисты, которые обладают не только большим опытом и знаниями, но и такими важными человеческими качествами, как доброжелательность и сочувствие к пациентам. Доктора ищут индивидуальный подход к каждому больному, помогая ему справиться с недугом. Не менее важно и то, что в клинике созданы комфортные условия для пребывания и лечения пациентов в стационаре.

Неудивительно, что поток обращений в «Клинику доктора Лазарева» с каждым годом растет, в том числе и благодаря рекомендациям пациентов, которые получили здесь качественную медицинскую помощь.

КОНТАКТЫ

Адрес: Санкт-Петербург, переулок Лодыгина, 7, корп. 2, ст. метро «Балтийская»

Телефон: 8 (812) 903-75-89.

Сайт: www.narcoklinika.com