Гордость центра компьютерной томографии «Ами» - мультиспиральный компьютерный томограф последнего поколения Siemens Somatom go.Now. Фото: Олег ЗОЛОТО

О КЛИНИКЕ

Центр компьютерной томографии «Ами» открылся 25 мая 2020 года и специализируется исключительно на КТ-исследованиях.

Компьютерная томография - это современный метод диагностики, который считается модернизированным вариантом рентгена и позволяет получить детализированное изображение любой исследуемой части тела.

Современный компьютерный томограф позволяет провести детальную диагностику и увидеть даже очень небольшие повреждения, очаги воспалений, опухоли и метастазы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В центре «Ами» пациенты проходят обследования на мультиспиральном компьютерном томографе последнего поколения. Аппарат Siemens Somatom go.Now отвечает современным стандартам проведения лучевой диагностики и позволяет выполнять широкий спектр КТ-исследований. Итогом работы томографа являются четкие сканы в высоком разрешении, которые оптимальны для проведения точной диагностики.

- Мы специально искали место для центра КТ в шаговой доступности от метро, чтобы пациентам было легко добраться до нас из любой части города, - добавляют специалисты. - Наша команда старается сделать пребывание каждого пациента в центре КТ максимально комфортным. Но главное - мы делаем упор на качество диагностики и скорость выдачи заключений, поэтому крайне внимательно подошли к выбору специалистов.

Итогом работы томографа являются четкие сканы в высоком разрешении, которые оптимальны для проведения точной диагностики. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кстати, у страховых компаний с начала пандемии была огромная потребность в работе с КТ-центрами, поэтому уже на стадии подготовки к открытию клиника заключила договоры и начала работу по ДМС. На данный момент центр КТ «Ами» сотрудничает с более чем десятью страховыми компаниями.

А еще клиника с января 2021 года вступила в систему ОМС и начала работу по обязательному медицинскому страхованию. В центре «Ами» надеются получить больший объем исследований в рамках обязательного медицинского страхования, тогда прохождение компьютерной томографии станет для пациентов более доступным.

РАБОТА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Еще до открытия центра КТ максимальное внимание уделили безопасности. Клинику оборудовали рециркуляторами воздуха, персонал обеспечили всей экипировкой, в том числе защитными костюмами, щитками, респираторами, установили защитный экран на ресепшене. Для врачей была налажена удаленная работа.

- Мы строго разделили потоки пациентов с симптомами респираторных инфекций и без симптомов. Между потоками были перерывы для тщательной санитарной обработки. Во время таких перерывов в помещениях центра отсутствовали не только посетители, но и медицинский персонал, - говорят в клинике. - Несмотря на большой поток пациентов, мы сохраняли высокое качество диагностики и при этом выдерживали срок выдачи заключений от получаса до трех часов после исследования. Пациенты с более выраженными патологическими изменениями получали заключения в первую очередь.

Безопасности пациентов и сотрудников в клинике уделяют особое внимание. Фото: Олег ЗОЛОТО

Поскольку в разгар пандемии достоверных данных в инфополе было мало, поддержка врачей-рентгенологов была очень важна для пациентов. Поскольку очную консультацию из-за ограничений организовать было нельзя, врачи при необходимости лично звонили пациентам, чтобы разъяснить заключение, рассказать, что делать дальше после получения результатов диагностики».

- Администраторы и рентген-лаборанты работали целую смену в защитных костюмах - это нелегко! Была большая нагрузка на кол-центр, но мы справились и уже в процессе работы расширили штат операторов. Не было смены кадров, подобралась команда квалифицированных неравнодушных сотрудников, - добавляют в центре КТ «Ами».

Сейчас поток пациентов уменьшился, и у врачей клиники появилась возможность заниматься более сложными в диагностическом плане КТ-исследованиями: в клинике начали проводить больше обследований с контрастом, сделали упор на онкопоиск. А еще здесь серьезно думают над освоением новых диагностических направлений.

КОМАНДА КЛИНИКИ

В клинике работают врачи-рентгенологи со стажем до 26 лет и опытный средний медицинский персонал. Все врачи клиники очень хорошо технически подкованы, близки к технике. У них есть возможность и желание работать на современном оборудовании, находить для себя новые методы исследований. Поскольку рентгенология стремительно развивается и идет бок о бок с высокими технологиями, доктора постоянно повышают свой профессиональный уровень.

Главный врач Центра компьютерной томографии «Ами» Максим Анатольевич Котов. Фото: Олег ЗОЛОТО

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

- Мы планировали открыться в одной реальности, а пришлось открываться в другой, стремительно ориентируясь в новых условиях. В условиях пандемии были задержки с получением разрешения на работу центра. Мы столкнулись с необходимостью полностью менять весь формат работы, - говорят в центре КТ «Ами». - Мы смогли запустить центр в кратчайший срок, при этом практически сразу вышли на круглосуточный режим работы семь дней в неделю. При этом с самого начала ориентировались на высокое качество заключений и кратчайшие сроки их выдачи. Чтобы выбрать лучших специалистов, мы не только провели большое количество собеседований, но и получали в процессе подбора обратную связь о профессиональных качествах кандидатов от медицинского сообщества - как от рентгенологов, так и от врачей клинических специальностей.

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