«Скорее всего, выбор будет»: в Смольном рассказали о вакцинации «ЭпиВакКороной»

Первая партия новой вакцины должна поступить в Петербург до конца недели. Фото: Олег ЗОЛОТО

До конца недели в Санкт-Петербург должна прибыть первая партия вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Для нашего города это первый подобный прецедент – до этого вакцинироваться можно было только «Спутником V».

Грядущая поставка «ЭпиВакКорона» в Санкт-Петербург пока что окружена ореолом тайны: известны лишь объем (порядка 14 000 доз) и предполагаемые сроки – до конца этой недели. Как рассказали «Комсомолке» в Петербурге» в городском комитете по здравоохранению, фармацевтическую базу, где все уже готово к примеру препарата, уведомят примерно за день. Неясна и логистика – разделят «ЭпиВакКорону» по всем прививочным пунктам поровну или отдадут предпочтение тем, где самая высокая нагрузка. Однако скорее всего людям все же предоставят возможность выбирать – как отмечают в Смольном, этот вариант сейчас обсуждается в числе прочих, но вероятность его принятия «достаточно высока».

Пока что в Петербурге можно вакцинироваться только одним препаратом - "Спутнком V". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Возможность выбора между «ЭпиВакКороной» и «Спутником V» потребует определенных изменений в системах записи на вакцинацию, - прокомментировали ситуацию в аппарата вице-губернатора Олега Эргашева, курирующего сферу здравоохранения. – Поэтому сейчас прорабатываются конкретные мероприятии: каким образом и в какие сроки эти изменения будут вноситься.

Впрочем, сами петербуржцы – по крайней мере та их часть, которая заинтересовала в вакцинации – на «ЭпиВакКорону» больших надежд не возлагают. Судя по разговорам в профильных чатах и группах, пока что большим доверием пользуется «Спутник V». К слову, с такой позицией согласны и специалисты.

- Если говорить про «Спутник V», то на его стороне достаточно большой опыт применения, - объяснил «Комсомолке» в Петербурге» доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ Алексей Яковлев. – «Спутник» колют давно – по крайней мере если сравнивать с той же «ЭпиВакКороной» - по нему уже есть масштабный отклик, точно известно, что антитела к SARS-CoV-2 после него успешно формируются, известны все осложнения и побочные эффекты. Вместе с тем «ЭпиВакКорона», если судить по принципу ее действия и вообще по тому, как она сделана, должна быть мягче: то есть, реже вызывать эти самые осложнения и побочные эффекты. А вот судить о ее эффективности пока что сложно – как раз потому, что не было опыта массового применения.

По словам Смольного, у людей, скорее всего, будет выбор, какую вакцину колоть. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вместе с тем, по словам Алексея Яковлева, людям из групп риска колебаться в выборе вакцины не стоит вообще – колоть нужно то, что есть в данный момент, и желательно без лишних промедлений.

СПРАВКА «КП»

«Спутник V» - «классическая» вакцина, в которой фрагмент РНК «ковида» упрятан внутри вектора аденовируса, у которого искусственно удалены области, отвечающие за заражение организма человека.

«ЭпиВакКорона» - пептидная вакцина. В ее основе лежат искусственно синтезированные фрагменты белка, которые распознает иммунная система человека – пептиды. Пептидные вакцины – сравнительно новое направление в медицине. По словам ученых, использование пептидов сводит к минимуму риск возникновения побочных и иных нежелательных эффектов и последствий.

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