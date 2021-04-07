Максим Анатольевич Котов: центр компьютерной томографии «Ами»

Максима Анатольевича с детства привлекала профессия, связанная с сохранением жизни и научным поиском. Фото: Олег ЗОЛОТО

Чтобы сохранить здоровье, очень важно вовремя поставить правильный диагноз, оценить динамику и объем поражения органов. Ведь чем быстрее это произойдет, тем больше у пациента шансов на выздоровление, и роль рентгенолога на этом этапе сложно переоценить.

Максим Котов - профессионал со стажем работы в рентгенологии 19 лет. Доктор не только практикующий врач, он активно занимается научной деятельностью. С 2007 по 2016 год был ассистентом кафедры лучевой диагностики СЗГМУ имени И. И. Мечникова. Доктор Котов - кандидат медицинских наук, автор 37 печатных работ, двух учебно-методических пособий и трех патентов.

С 2010 по 2015 год Котов заведовал отделением лучевой диагностики городской больницы Святого Великомученика Георгия в Санкт-Петербурге, а с 1 августа 2020 года работает в должности главного врача центра КТ «Ами». 15 января 2021 года Максим Анатольевич получил должность доцента лучевой диагностики СЗГМУ имени И. И. Мечникова.

- Максим Анатольевич - увлеченный своей профессией человек, который по собственной инициативе непрерывно развивается в профессии, - говорят о докторе коллеги. - Он выступает на рентгенологических конференциях, публикуется, преподает и служит отличным примером для тех, кто хочет стать врачом.

СЕМЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

- Почему вы решили стать врачом, как выбрали свою специализацию?

- В моей семье не было врачей, но профессия, связанная с сохранением жизни и научным поиском, привлекала меня с детства. Родители это стремление поддержали. В Университете имени Мечникова еще с советских времен была сильная школа лучевой диагностики. А когда началась работа с пациентами, настоящими вопросами и сложно решаемыми проблемами, сомнений в выборе направления не осталось.

- Дайте совет: как часто петербуржцам стоит ходить к врачам вашего профиля?

- За день работы процент заключений, в которых я, как врач-рентгенолог, могу написать «Норма», составляет всего 10-15 процентов. Основная проблема, которая отягощает выявленную патологию либо служит ее основой, - это ожирение и отсутствие минимальной мышечной массы у большинства жителей. От этого нарушается правильное кровообращение, перераспределение веса. Лишний вес обеспечивает благодатную почву для развития массы заболеваний.

- Какие очевидные или неявные симптомы должны подсказать петербуржцам, что им обязательно стоит посетить врача вашей специализации?

- В первую очередь травма, признаки острого воспалительного процесса в легких, в меньшей степени в животе. И, конечно же, подозрения на онкологические заболевания - в таком случае нужно скрининговое исследование, но его должен назначать врач. Исследований масса, и переделать все, чтобы найти что-то, невозможно. Нужно понимать, что искать.

- Какой опыт вам дала пандемия и работа во время нее? С какими проблемами сегодня вам приходится справляться в первую очередь?

- С рентгенологической точки зрения пандемия проблем не доставила: лучевая семиотика вирусной пневмонии давно известна, никакого откровения не было. Сложность была в первую очередь организационная - налаживание работы отделения в условиях пандемии. Важно было строго соблюдать санэпидрежим, обеспечить безопасность как пациентов, так и персонала. Эти управленческие задачи помогли мне в развитии именно как главному врачу центра КТ «Ами».

- Быть петербургским доктором - что это значит для вас?

- Быть профессионалом.

- Как вы сами заботитесь о своем здоровье?

- В первую очередь следую календарю прививок, в том числе от гриппа, теперь и коронавируса, принимаю витаминные комплексы. Ну и, конечно, адекватная физическая нагрузка. - Есть ли у вас любимый фильм, сериал о медицине?

- Не люблю сериалы и фильмы про врачей. Мне кажется, что там коллеги не работают, а личную жизнь налаживают, при этом пациенты где-то там, на заднем плане. На самом деле в клинике главный не врач, а пациент - все должно вращаться вокруг него.

Как записаться на прием:

- по телефону: 8 (812) 627-13-14

- сайт: www.kt-spb.ru

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