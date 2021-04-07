Александр Бельский рассказал, заменит ли он Вячеслава Макарова на посту спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Александр Бельский рассказал, заменит ли Вячеслава Макарова в Законодательном собрании. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вице-губернатор Александр Бельский, которого СМИ и эксперты прочат на место спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова, рассказал, что не собирается оставлять свою должность. Такое заявление Бельский сделал в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» 92,0 FM.

- Про меня вообще много чего пишут, но я занимаю свою должность и никуда с нее уходить не собираюсь, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» 92,0 FM вице-губернатор. – И мне даже гипотетически не хотелось бы это обсуждать, потому что это будет некорректно по отношению к самому Вячеславу Серафимовичу.

Вместе с тем Александр Бельский вслед за губернатором Петербурга Александром Бегловым отметил, что Вячеслав Макаров мог бы неплохо усилить позиции Северной столицы на федеральном уровне.

Вице-губернатор Александр Бельский в студии Радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» 92,0 FM. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Город у нас в последние годы сильно просел с точки зрения федеральной повестки, - объяснил вице-губернатор. – Люди, которые представляют его сейчас в Государственной думе, в целом, справляются, но не в том формате, который нам нужен. А Вячеслав Серафимович мог бы поспособствовать лоббированию интересов Санкт-Петербурга, привлечению новых проектов и так далее.

Напомним: ранее на переход Вячеслава Макарова в Госдуму намекнул Александр Беглов. Губернатор Петербурга отметил, что нынешний спикер мог бы быть «тяжеловесом» от Северной столицы на федеральном уровне.