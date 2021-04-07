Литейный мост частично закроют на ремонт с 10 апреля

Ремонт Литейного моста в Петербурге начнется 10 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО

Автомобилистов Санкт-Петербурга ждут серьезные пробки. С 10 апреля 2021 года начнется ремонт одного из главных переправ через Неву - Литейного моста - соединяющего центральную часть города в Выборгской стороной. В связи с этим в течение двух недель движение по мосту будет частично ограничено.

- В связи с проведением данных работ, в период с 10 по 24 апреля будет ограничено движение транспорта по Литейному мосту в зоне трамвайных путей и крайним левым полосам в обоих направлениях, - сообщили в ГАТИ Петербурга.

Однако это еще не все. В течение этого времени также для проезда будут полностью закрыты съезды с Литейного моста на Арсенальную набережную в сторону Приморского района и с Пироговской набережной на Литейный мост.

Еще важная особенность, что движение по западному проезду площади Ленина изменится в обратном направлении от Комсомола на Арсенальную набережную.

На это время автомобилистам лучше всего искать другие пути обхода, например, Большеохтинский или Троицкий и Сампсониевский мосты.