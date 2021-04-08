Встречаем весну в Мурино!
Фото: Андрей ГАШЕВ
Наконец-то в городе солнечно, тепло, и от этого радостно! Давайте вместе отметим приход самого романтичного времени года. Приглашаем вас на праздник «Встречаем весну в Мурино». Он пройдет уже в эти выходные – в субботу, 11 апреля.
Пять часов песен, танцев, музыки, веселья, а еще шоу мыльных пузырей, мастер-классы, показательные выступления по боксу и вкусные дегустации. Но самое главное – лотерея! Среди гостей праздника мы разыграем призы.
Приходите всей семьей! Будет интересно и детям, и взрослым!
КОГДА: 11 апреля с 12.00 до 17.00
ГДЕ: Парковка у «Ленты», улица Южная, д. 5