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Общество8 апреля 2021 9:45

Встречаем весну в Мурино

«Комсомольская правда» приглашает всех на семейный праздник в эти выходные
Олег БЕЛОВ
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Встречаем весну в Мурино!

Встречаем весну в Мурино!

Фото: Андрей ГАШЕВ

Наконец-то в городе солнечно, тепло, и от этого радостно! Давайте вместе отметим приход самого романтичного времени года. Приглашаем вас на праздник «Встречаем весну в Мурино». Он пройдет уже в эти выходные – в субботу, 11 апреля.

Пять часов песен, танцев, музыки, веселья, а еще шоу мыльных пузырей, мастер-классы, показательные выступления по боксу и вкусные дегустации. Но самое главное – лотерея! Среди гостей праздника мы разыграем призы.

Приходите всей семьей! Будет интересно и детям, и взрослым!

КОГДА: 11 апреля с 12.00 до 17.00

ГДЕ: Парковка у «Ленты», улица Южная, д. 5

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