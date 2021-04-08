Антон Павлович Диков: центр имплантации UniverStom

Антон Павлович Диков берется за самые непростые случаи и успешно с ними справляется. Фото: Андрей ГАШЕВ

Антон Павлович окончил Владивостокский государственный медицинский университет в 2005 году, а затем там же с 2006 по 2008 год проходил клиническую ординатуру по специальности «челюстно-лицевая хирургия». Хирургом работает с 2008-го, причем специализируется на установке имплантатов безлоскутным методом, то есть без разреза десны. После многочисленных специализаций, которые проходил в городе Тель-Авиве, в 2011 году Антон Павлович получил звание врача-эксперта-имплантолога компании Adin. Диков постоянно участвует в имплантологических форумах, проходящих в России и за рубежом.

Доктор берется за самые непростые случаи и успешно с ними справляется.

Это врач, которого не просто уважают, а искренне любят коллеги и пациенты за уважительное отношение к окружающим, высокий профессионализм, чуткое и внимательное отношение и по-настоящему индивидуальный подход к каждому пациенту.

Главный показатель профессионализма врача - это здоровье его пациентов. Доктор Диков бескомпромиссен в вопросах качества. Но не менее важно для него и психологическое состояние пациента: Антон Павлович делает все, чтобы люди, пришедшие к нему на прием, чувствовали себя комфортно, спокойно и уверенно.

Закономерный результат такого подхода - десятки благодарных отзывов от пациентов и гордость и уважение коллег.

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

- Почему вы решили стать врачом и как выбрали свою специализацию?

- Профессия врача всегда казалась интересной и перспективной, что спустя годы только подтверждается. Мне всегда хотелось работать с людьми, приносить пользу и развиваться, расти в профессии.

- Говорят, у петербуржцев плохие зубы. Это правда?

- Как и в других северных регионах, в Петербурге распространена «пористая», рыхлая кость, что требует больших трудозатрат при лечении зубов. Связано это в первую очередь с климатом, но нельзя исключать и такие факторы, как качество питания, воды, а также городской малоподвижный образ жизни, что также влияет на иммунитет.

- Что лично вы считаете своим главным достижением в профессии?

- Надеюсь, главные достижения еще впереди. А сейчас я рад, что во многих случаях, когда пациентам отказывают в лечении в других клиниках (например, из-за непростой клинической ситуации), мне удается найти успешные решения. Но это не только моя заслуга - хороших результатов удается добиваться в том числе и благодаря слаженной работе нашей команды специалистов.

- Как вы сами заботитесь о своем здоровье?

- Регулярно занимаюсь в спортзале, посещаю сауну, стараюсь сбалансированно питаться и не злоупотреблять вредными привычками.

- Быть петербургским доктором - что это значит для вас?

- В Петербурге, как нигде, пациенты способны оценить не только качество лечения, но и человеческое отношение, способность идти на компромиссы и умение детально донести суть лечения. К этому я постоянно стремлюсь в своей работе.

Как записаться на прием:

- по телефонам: 8 (812) 90-90-375, 90-422-40

- на сайте: https://implantgood.ru/