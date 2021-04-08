Центр имплантации UniverStom

Пациентам UniverStom доступны уникальные методики лечения и восстановления зубов, а также высокий уровень сервиса и комфорта. Фото: Андрей ГАШЕВ

Главный врач: Олег Васильевич ОНОХОВ, хирург-имплантолог с 1998 года.

О КЛИНИКЕ

Центр имплантации и ортодонтии UniverStom работает узконаправленно именно в сфере зубной имплантации уже более пятнадцати лет. Практика показывает: именно этот метод лечения является сейчас наиболее эффективным в случае отсутствия зубов, а также наиболее долговечным вариантом лечения. Все доктора клиники - узкоспециализированные врачи-имплантологи, имеющие богатый опыт работы в имплантологии и протезировании зубов.

- Благодаря направленной специализации наших услуг нам удалось выработать новые, наиболее эффективные и качественные решения в имплантации зубов, которые способны помочь даже тогда, когда специалисты крупнейших сетевых клиник и стоматологических кабинетов разводят руками, - говорят в клинике.

В клинике пациенты смогут сделать рентгеновский панорамный или прицельный снимок. Фото: Андрей ГАШЕВ

Пациентам UniverStom доступны уникальные методики лечения и восстановления зубов с минимальным риском травматизма. Это позволяет в разы сократить травмирование тканей, а также с большей вероятностью привести к полноценному приживлению «новых зубов». Диагностику (а она обязательна для консультации. - Прим. ред.) пациенты могут пройти тут же, в клинике, сделать рентгеновский панорамный или прицельный снимок.

Большой популярностью у пациентов пользуется методика безлоскутной установки имплантатов (без разреза десны, через небольшой прокол. - Прим. ред.). Операция по установке одного «нового зуба» длится всего 3-5 минут. Доктора используют систему имплантатов высокого качества из Израиля, позволяющую в некоторых случаях избежать дополнительных операций по наращиванию костной ткани.

Неудивительно, что количество пациентов клиники постоянно увеличивается. Во-первых, благодаря профессионализму врачей, а во-вторых - доступной стоимости лечения. Дело в том, что клиника является официальным партнером компании - производителя оборудования и материалов для имплантации и протезирования ADIN (Израиль). Это обеспечивает возможность оказывать услуги по ценам ниже рыночных. Кроме того, клиника предлагает своим пациентам рассрочку платежа и гибкие лечебные программы, когда выбрать можно из нескольких вариантов лечения, различных по цене, срокам и удобству.

Врачи клиники специализируются установке имплантатов без разреза десны, через небольшой прокол. Операция по установке одного «нового зуба» длится всего 3-5 минут. Фото: Андрей ГАШЕВ

Сейчас центр имплантации UniverStom принимает пациентов уже в двух клиниках в центре Санкт-Петербурга, а все желающие могут записаться на бесплатную консультацию хирурга.

- В отличие от сетевых стоматологических клиник, где имплантация, как правило, является лишь малой частью большого спектра различных услуг и внимание специалистов «растворяется» в потоке пациентов, мы способны по-настоящему индивидуально подойти к лечению пациента, - говорят врачи клиники. - Это значительно снижает риски и обеспечивает более эффективное лечение.

КОМАНДА КЛИНИКИ

В центре имплантации UniverStom работает команда специалистов, состав которой подбирался очень тщательно. Это квалифицированные и опытные специалисты, которые хотят развиваться в профессиональном плане. Высокий уровень качества работы помогают обеспечить и налаженные отношения между врачами и вспомогательным персоналом.

- За годы работы наши специалисты сталкивались с самыми сложными ситуациями и пришли к выводу, что не решаемых задач нет. Поэтому среди наших пациентов есть те, у кого нет всего одного зуба, и те, кто потерял все зубы, - говорят в клинике UniverStom.

Центр имплантации UniverStom принимает пациентов уже в двух клиниках в центре Санкт-Петербурга, а все желающие могут записаться на бесплатную консультацию хирурга. Фото: Андрей ГАШЕВ

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

- Нам удалось сделать процесс установки имплантата настолько безболезненным и быстрым, что пациенты часто спрашивают после операции: «Это все?» - с гордостью говорят специалисты клиники.

Число пациентов клиники постоянно растет, причем многие приходят по сарафанному радио, что подтверждает качество оказания услуг.

КОНТАКТЫ

Адрес: Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, 65А, Торжковская улица, 2, корп. 1.

Телефоны: 8 (812) 90-90-375, 90-422-40.

Сайт https://implantgood.ru/