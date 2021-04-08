Олег Васильевич Онохов: центр имплантации UniverStom

Олег Васильевич Онохов имеет большой опыт работы и стремится всегда использовать передовые методы лечения и технологии. Фото: Андрей ГАШЕВ

Олег Онохов в профессии уже около двадцати лет. После окончания Архангельской государственной медицинской академии в 1996 году проходил клиническую ординатуру по специальности «челюстно-лицевая хирургия» на базе 1-го Медицинского института имени академика Павлова в Санкт-Петербурге. Сейчас доктор специализируется на атравматичных методах имплантации без разрезов и кровотечений. Сегодня это самый опытный хирург-имплантолог в штате центра имплантации UniverStom и один из ведущих специалистов клиники.

- Метод установки имплантата, а также его особые характеристики идеально подходят жителям Северо-Запада, где часто встречается тонкая или пористая кость, что, как правило, позволяет избежать дорогостоящих операций по наращиванию костной ткани, - говорит главный врач центра имплантации UniverStom.

В своей работе Олег Васильевич стремится всегда использовать передовые методы лечения и технологии, чтобы удовлетворить потребности даже самых капризных ценителей эстетической стоматологии. Доктор использует уникальные в стоматологии методики, исключающие поcлеоперационные травмы, отеки. По его словам, процесс установки имплантата удалось сделать настолько безболезненным и быстрым, что пациенты часто спрашивают после операции: «Это все?»

- Благодаря большому опыту в области имплантологии и использованию современных хирургических материалов для дентальной имплантации нам удалось выработать уникальные методики лечения, исключающие излишнюю травматичность, а также затраты пациента на вспомогательные дорогостоящие операции, связанные с имплантацией, - рассказывает врач.

Олег Васильевич считает, что выбранная профессия требует непрерывного саморазвития, поэтому постоянно повышает свою квалификацию, посещает семинары, симпозиумы. В 2003 году доктор проходил повышение квалификации по современным методам дентальной имплантации в Чикагском центре современной стоматологии. После многочисленных специализаций, проходящих в городе Тель-Авиве в 2009 году, получил звание врача-эксперта-имплантолога компании Adin.

ШЕСТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

- Почему вы решили стать врачом?

- Еще со школы понимал, что это мое призвание, и продолжаю расти и развиваться в данной профессии.

- Какие факторы влияют на здоровье зубов петербуржцев?

- Недостаточность солнечного цвета и, как следствие, дефицит витамина Д, что приводит к ослаблению костей и зубов. Часто встречается недостаток костной ткани при установке имплантатов.

- Как стоматолог, назовите самые перспективные достижения в вашей сфере?

- Открытие остеоинтеграции - сращение костных клеток с поверхностью из титана.

- А что лично вы считаете своим главным достижением в профессии?

- Сокращение срока проведения операции по установке имплантата до 3-5 минут.

- Как вы сами заботитесь о своем здоровье?

- Живу за городом. Посещаю спортивный клуб на регулярной основе, соблюдаю режим труда и отдыха.

- Быть петербургским доктором - что это значит для вас?

- Как минимум соответствовать уровню своих пациентов, в большинстве своем образованных и интеллигентных.

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