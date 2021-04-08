Прибор, с помощью которого можно будет определять антитела к коронавирусу на дому, создали в Санкт-Петербурге

Будет ли прибор востребован у рядовых граждан, пока не известно. Сами разработчики отмечают, что скорее всего он пригодится в первую очередь поликлиникам и фельдшерским бригадам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В университете ИТМО разработали универсальную тест-систему, при помощи которой можно будет на дому определять, заражен ли человек новым коронавирусом SARS-CoV-2, и есть ли у него антитела. Как работает чудо-устройство, и как скоро ждать его появления в аптеках – рассказывает «КП-Санкт-Петербург».

По словам кандидата химических наук, доцента Университета ИТМО и одного из создателей тест-системы Константина Николаева, разработка устройства ведется на протяжении последних двух лет. Так что изначально никакого отношения к коронавирусу оно не имело.

Вот так выглядит прибор без корпуса. Он автоматически анализирует содержание различных веществ в биологической жидкости, и если уровень какого-то из них первышен - выдает предупреждение. Фото: Константин Николаев

- Строго говоря, система разрабатывалась для определения у человека признаков мочекаменной болезни, - объясняет ученый. – Принцип действия у нее простой: вы помещаете на специальную тест-полоску капельку биологического агента (крови, слюны, мочи) и вставляете полоску в специальный небольшой прибор – примерно так же работают глюкометры, устройства для измерения сахара в крови. После этого прибор определяет состав жидкости и если содержание каких-то веществ – скажем, калия, натрия, кальция, мочевой кислоты или креатинина – превышено, выдает соответствующий результат.

При чем тут коронавирус? При том, что разработанная в ИТМО система является универсальной – в нее можно «заряжать» разные тест-полоски, чувствительные к разным заболеваниям. В том числе и к COVID-19. Связать свой проект с новой инфекцией петербургские ученые решили сравнительно недавно – полгода назад – но уже добились определенных весьма показательных результатов. В будущем, отмечает Константин Николаев, новый прибор «научат» определять не только наличие вируса в организме человека, но и антител к нему – причем как качественно, так и количественно. Обе разработки поддержали на государственном уровне: Российский научный фонд и Российский фонд фундаментальных исследований.

Доцент ИТМО Константин Николаев рассказал «КП-Санкт-Петербург», как работает чудо прибор. Фото: Константин Николаев

- Мы провели примерные расчеты, которые показали, что в розничной продаже наша тест-система будет стоить от 3 000 до 5 000 рублей, а тест-полоски – примерно 50 копеек за штуку, - продолжает ученый. – Но появится ли эта разработка в аптеках, будет зависеть от того, проявят ли к ней интерес фармацевтические компании. В любом случае, даже если все сложится благополучно, это случится не ранее чем через три-пять лет.

Конечно, тема коронавируса за это время, скорее всего, перестанет быть настолько «горячей» (по крайней мере мы очень на это надеемся!), но, по словам Николаева, это не страшно: когда все методики будут обработаны, «обучить» прибор выявлению новых вирусов и инфекций не составит большого труда.

Размер прибора - примерно как у современного смартфона. Фото: Константин Николаев

- Сама база – то есть, устройство, анализирующее биологическую жидкость – меняться не будет, - подчеркивает ученый. – Речь идет лишь о создании новых тест-полосок, а это, по нашим расчетам, будет занимать где-то полгода-год.