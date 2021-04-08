В Петербурге тиктокеры засыпали салон каршеринга попкорном по самые окна, а потом разбили и бросили машину

Засыпанный попкорном каршеринг нашли в Василеостровском районе. Фото: vk.com/publictiktokp5

Два в одном: в Петербурге тиктокеры устроили привычное и необычное ДТП с каршерингом. Сначала они по самые окна засыпали салон машины попкорном, а потом разбили автомобиль и бросили его на улице с открытыми дверями.

- Какие-то местные Питерские тиктокеры сняли каршеринг, наполнили его доверху попкорном и разбили тачку. – сообщает паблик ВКонтакте «Подслушано в ТикТоке». -Пока нет информации о том, кто именно возьмет на себя ответственность за это, но кто-то точно неплохо так попал!

Машина была разбита и брошена у ЗСД. Фото: vk.com/publictiktokp5

Помятую машину нашли в безлюдном месте у трассы Западного скоростного диаметра в Василеостровском районе города. Пор словам местных жителей, молодежь, устроившая съемки клипов для ТикТока, просто бросила прокатный «Рено» после небольшой аварии. По предварительной информации, каршеринг арендовали по поддельному аккаунту.

Пользователи соцсетей гадают, сколько денег ушло на то, чтобы купить столько попкорна, а также делятся впечатлениями: «Выглядит как кошачий наполнитель». При этом некоторые признались, что не прочь найти такую машину и наесться от души.

Салон машины "заботливо" укутали полиэтиленом. Фото: vk.com/publictiktokp5

Интересно, что перед тем, как засыпать салон машины воздушной кукурузой, сиденья заботливо укутали полиэтиленовой пленкой. Впрочем, не слишком тщательно. Поэтому теперь автомобиль надо не только ремонтировать, но и отдавать в химчистку.

Данных о неправомерном завладении машиной в полиции пока нет.

Об инциденте сообщают в соцсетях. Фото: vk.com/publictiktokp5

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