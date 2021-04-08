Новые правила приема абитуриентов в вузы установили в Петербурге

Приемная кампания в петербургские вузы стартует не позже 20 июня Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге не позднее 20 июня 2021 года стартует приемная кампания в вузы. В этом году в городе появились новые правила для поступления абитуриентов. Так, например, изменилось количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент может участвовать в конкурсе. В среду, 7 апреля 2021 года, это обсудили на пресс-конференции представители комитета по науке и высшей школе, а также университетов Северной столицы.

- Возможность подавать документы в пять вузов сохраняется, а количество направлений подготовки определяется самостоятельно каждым вузом в интервале от двух до десяти, - рассказали в Смольном.

Также учебные заведения получили право проводить один конкурс сразу по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах группы. Такой подход позволит отобрать самых подготовленных будущих студентов на факультет, а после года или двух лет обучения разделить их по профилям. Кроме того, вузы могут сами устанавливать минимальный бал для поступления. Причем минимальный балл для бюджетного и коммерческого приема могут отличаться. Выпускники колледжей или те, что собирается получить второе высшее образование, смогут поступать в вуз без ЕГЭ.

В этом году университеты и институты могут устанавливать несколько вступительных экзаменов на выбор. Если раньше выпускники школ обязательно направляли результаты ЕГЭ по русскому языку, профильному предмету и предмету, который назначал вуз, то теперь будущий студент сможет сам выбирать третий предмет.

Абитуриенты будут в обязательном порядке подавать документы в электронной форме, а конкурсные списки будут без имен, а лишь по номерам СНИЛС или номеру, который присвоил вуз.