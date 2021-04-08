Девять парков и садов в Петербурге открыли после просушки

После просушки в четверг открылся доступ в девять петербургских садов и парков Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в четверг, 8 апреля 2021 года, уже открылись девять парков и садов после просушки. Так скоро распахнуть свои ворота они смогли благодаря сухой погоде, которая установилась в городе в последние дни. Обычно парки после зимы закрыты до начала мая. Напомним, что в конце марта в Петербурге на просушку закрыли 87 садов, парков и скверов.

- С четверга вновь доступны для горожан парк Екатерингоф, Румянцевский сад, Благовещенский сад, Шкиперский сад, сад Веры Слуцкой. Кроме того, открылись Георгиевский сквер, парк Боевого Братства, Брестский парк, Палевский сад, - рассказали в комитете по благоустройству Северной столицы.

Отмечается, что уже просохли дорожки и в Малом Ильинском саду. Вероятно, он откроется для посетителей уже 9 апреля.

Просушка зеленых мест отдыха в городе необходимая мера, так как после зимы дорожки парков сильно наполняются влагой и им необходимо время для "отдыха", чтобы восстановиться. Иначе от частых прогулок посетителей дорожки могут превратиться в грязь. Технологический регламент предусматривает просушку с 25 марта по 1 мая. Однако в реальности Смольный ориентируется на погоду и состояние почвы, поэтому некоторые парки открываются раньше или позже срока.