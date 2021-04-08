Юрий Стоянов - о съемках в сериале про вампиров: Вспоминал Ефремова недобрым словом, когда меня попросили на морозе расстегнуть пальто

Юрий Стоянов побывал в эфире Радио «Комсомольская правда» в Петербурге» на 92.0 FM. Фото: Иван МАКЕЕВ

Актер театра и кино, телеведущий и музыкант, народный артист России Юрий Стоянов в студии радио «Комсомольская правда» в Петербурге» на 92.0 FM рассказал о том, как снимался в роли вампира, как изменился за последние 20 лет и в какой постановке его можно увидеть в Петербурге в ближайшее время.

- Юрий Николаевич, недавно не телеэкраны вышли первые серии саги «Вампиры средней полосы». Вы играете там главу семейства - вурдалака. Как попали туда?

- Я попал туда, потому что в жизни любого актера очень большая редкость, когда роль пишется непосредственно под него.

- Прямо вот так?

- Постановщики обратились ко мне, когда сценарий был готов и признались, что они писали роль под меня, не имея моего согласия. Я согласился, не читая сценария. Ненавижу читать сценарии. Это самая нелюбимая часть моей работы.

- Судя по тому, что я увидела, новый сериал - это альтернативный взгляд на кровопийц, и по большому счету фильм не про них, а про среднюю полосу России?

- Вы правильно подметили, что в словосочетании «вампиры средней полосы» важна вторая часть. Со всем теплым, провинциальным, неорганизованным, милым, несчастным, бедным, разным, душевным - со всем, что мы вкладываем в это понятие - средняя полоса России. Там есть вампиры, которые живут - мой герой во всяком случае - тысячу лет, которые пьют кровь, но никого не убивают.

В «Вампирах средней полосы» Стоянов играет вурдалака. Фото: кадр из фильма

- Где же они ее берут!

- Это донорская кровь, которую приносят со станции переливания в целлофановых мешочках. Там нет вурдалаков, упырей и вампиров, людей никто не убивает. Это же не хоррор, не классическая вампирская сага, а скорее история, сделанная на стыке комедии, мелодрамы и детектива. Всего понемножку, жанр такой же, как сама средняя полоса.

- Трудно представить, чтобы писали под вас роль и не закладывали в контекст специфический юмор.

- Он очень специфический потому, что, если герой прожил тысячу лет, у него в голове уже словарная каша. Смешаны языковые особенности языческой Руси, средних веков, XIX века, начала ХХ века, плюс современные интернет-термины, иностранные слова… Все это очень много юмора высекает. То, что это семья вампиров, вторично. А первично то, что это семья, в которой по-своему все друг друга любят, но могут и наподдавать.

- Ваш герой постоянно так и делает со своим внуком.

- Да, но в его представлении такое воспитание от любви, от заботы. Он просто брюзжащий старик, для которого и звезды раньше были ниже, и небо чище, и колбаса вкуснее, и семья другой. Он вот такой шутящий постоянно на подобные темы человек. Хотя иногда в этом очень искренний, потому что есть вещи, которые он не принимает категорически.

- По качеству видно, что это дорого снятый сериал.

- Не просто дорого снятый, он еще и дорого переснятый. После успешного пилота на два с половиной года проект затормозился по разным причинам. И я, подумав, что эта работа заглохла, занялся другими делами. А когда все возобновилось, уже не смог участвовать. Меня тогда просили подсказать, кто бы мог сыграть эту роль. Я посоветовал двух моих друзей - Рому Мадянова и Мишу Ефремова. И Миша снялся приблизительно в 30% роли. Дальше начался карантин. А когда уже планировалась премьера - ближе к июню прошлого года случилась эта беда с Мишей. И продюсеры предложили мне вернуться в проект. Они, конечно, были в ужасе. Представляете, что такое 30% бюджета дорогого сериала зарублено?

- Да, это же не только с ним сцены, но с другими актерами, с массовкой надо переснимать.

- На тот момент еще шел суд. И беда эта большая была. Общая беда, и их беда, и Мишкина беда. И все эти беды в одной корзине. И я тогда их попросил не заключать со мной формальный договор, - ну, вдруг случится чудо, и Миша вернется. Так просто ударили по рукам. Но чуда не произошло. На съемках я только один раз недобрым словом помянул Мишку, потому что, когда он стоял в кадре, зима была не очень холодная, и он везде в расстегнутом пальто.

Михаил Ефремов успел сняться в сериале в нескольких сериях. Фото: с сайта mirf.ru

- И вы должны были расстегиваться в мороз?

- Да, мне все время говорили: «Будьте любезны, Михаил Олегович был в расстегнутом пальто». И я в этой холодрыге был вынужден сниматься, как Михаил Олегович.

- Вам самому понравился сериал?

- Посмотрите. Он интересен тем, что вас каждая серия будет чем-то обманывать. Роль дяди Славы - одна из моих самых любимых в последнее время по многим причинам, а главное потому, что это первая роль в моей жизни, где требование к моей внешности было нетипичным для артиста: не причесываться, не бриться и не гримироваться.

- Юмор, написанный под вас, понравился?

- Текст написан и его нужно учить, своим не заменишь. Я думаю, что он писался не под шутника Юрия Стоянова, а под артиста Юрия Стоянова.

- А что значит «шутник Юрий Стоянов»? А есть такой?

- Ну, для комедийного актера Юрия Стоянова, да. Меня такая формулировка не обижает. Когда я актер, я вхожу играть не для того, чтобы острить. Острят телевизионные ведущие, острят юмористы на эстраде. Актер входит в кадр или на сцену, чтобы прожить важный кусок жизни. И если в этих предлагаемых обстоятельствах юмор высекается органично, исходя из того, что происходит, тогда все в порядке.

Стоянов говорит, что роль в сериале «Вампиры средней полосы» писали конкретно под него. Фото: кадр из фильма

- Вы производите впечатление человека с очень интеллигентным юмором, но свое шоу на YouTube назвали «Чисто поржать». Почему?

- Когда это начиналось, я был еще не сильно ютубовский человек и не очень воинтернеченный. Грубо говоря, мои молодые ребята-продюсеры выбрали абсолютно лобовое название, просто привлекающее аудиторию. Это обертка, а дальше надо смотреть. На самом деле все эти скетчи - хронология всего грустного и смешного, что происходило с нами в пандемию.

- Юрий Стоянов 20 лет назад и сегодня - это один и тот же человек?

- Надеюсь, что в человеческих качествах я не меняюсь. Но если мы говорим о профессии, хорош бы я был, если бы я за 20 лет вообще не изменился. Это значит, я не слышу, не вижу и не понимаю. Я считаю, что я очень сильно изменился. Это не значит, что я стал талантливее, профессиональнее и лучше. Может, я стал бездарнее, хуже, все что угодно. Но я не могу не меняться, потому что я должен слышать время, я должен чувствовать, как оно меняется. Я же мембрана, я должен быть отзывчивым, чувствовать и понимать. В том числе это, конечно же, выражается в моей профессии, инструментом в которой являюсь я сам.

- Вы, например, заметили, что из вашего «Городка» вышел как минимум Comedy Club, а также огромное количество телевизионных проектов.

- Да, и это внушает великодушие. За этим приятно наблюдать независимо от того, признают ли это те, о ком вы говорите или нет.

- Вам смешно то, что сейчас выдается за смешное?

- Я считаю себя интегрированным в то, что происходит. С огромным интересом и очень искренне я за этим не просто наблюдаю, а в какой-то мере все-таки считаю себя участником этого процесса. И очень многое мне смешно. В 2005 году, когда ребята Comedy Club только появились, я это приветствовал невероятно, без зависти, без злости. Ну если иногда завидовал, то очень сильным шуткам белой завистью: ах, черт побери, почему это не мне пришло в голову. Я с восторгом это воспринимаю. Сейчас, поскольку им уже 15 лет, там есть проблемы роста, того, что надо как-то переформатироваться - они абсолютно естественные. Я всегда говорил, что бездарно, плохо и пошло не то, где есть мат. Пошло, когда не понимаешь, какое тысячелетие на дворе. В десятки раз страшнее бездарность и скука, чем жесткий, хулиганский поиск себя в том, чтобы заставить людей засмеяться, не только заржать. Поэтому я это приветствую. Для того, чтобы понять, что юмор бывает разным, приглашаю всех 14 апреля на мой спектакль «Спасти рядового Гамлета» в ДК им. Ленсовета.

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