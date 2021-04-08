«Сравнивать смысла нет»: Директор НИИ Пастера рассказал о разнице между «Спутником V» и «ЭпиВакКороной»

В Санкт-Петербург прибыла первая партия новой вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербург прибыла первая партия новой вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». В ближайшие дни ее распределят по поликлиникам, после чего привиться препаратов, разработанным новосибирским центром биотехнологий «Вектор», сможет любой желающий. Директор петербургского НИИ имени Пастера – одного из ведущих в стране научных учреждений в области вирусологии – Арег Тотолян рассказал «Комсомолке» в Петербурге», чего ждать от новой вакцины, и чем «ЭпиВакКорона» отличается от «Спутника V»

ВАКЦИНА БЕЗ ВИРУСА

Первое и главное отличие – принцип действия. В «Спутнике» для доставки фрагмента коронавируса в человеческий организм используется вектор аденовируса, искусственно лишенный способности размножаться. В «ЭпиВакКороне» вируса, как такового, нет – вместо него используются пептиды, сравнительно небольшие цепочки аминокислот. Поэтому «ЭпиВак» (по крайней мере, в теории) «мягче» - вызывать побочные эффекты тут практически нечему.

Директор петербургского НИИ имени Пастера – одного из ведущих в стране научных учреждений в области вирусологии – Арег Тотолян. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Наш НИИ Пастера получил первую партию новой вакцины еще в декабре, - уточнил Арег Тотолян. – Соответственно, мы имели возможность какую-то часть наших сотрудников провакцинировать. Только у одного человека из пятидесяти развились побочные явления – поднялась температура до 37.4 градусов. Вообще же наиболее распространенная реакция у вакцинированных – боль в месте инъекции, которая держится примерно в течение суток.

А вот однозначно заявить, какая вакцина эффективнее, специалисты пока, увы, нет могут. Для того, чтобы получить объективные данные по иммунному ответу, должен пройти по меньшей мере год с начала вакцинации. Поэтому по умолчанию и «спутник» и «ЭпиВакКорона» считаются одинаково эффективными.

- То же самое, к слову, можно сказать и про противопоказания к вакцинации, - уточнил Арег Тотолян. – Они в случае с обеими вакцинами одни и те же: это прежде всего аллергические реакции, первичные иммунодефициты и хронические заболевания в стадии обострения. Что касается возраста, то тут тоже ничего нового: обе вакцины разрешено применять пациентам старше шестидесяти лет.

Первое и главное отличие этих двух вакцин – принцип действия. Фото: Артем КИЛЬКИН Фото: Олег ЗОЛОТО

СМЕШАТЬ, НО НЕ ВЗБАЛТЫВАТЬ

Одним словом, со стопроцентной уверенность заявить, что одна вакцина лучше, а другая хуже, нельзя – прививаться можно и тем и тем. В пользу этого, кстати, говорит и тот факт, что вакцины, в теории, можно «смешивать». «ЭпиВакКорона», так же, как. «Спутник», двухкомпонентная – сначала ставится один укол, через две-три недели второй. Поэтому гипотетически можно в первый раз уколоться «Спутником», а во второй «ЭпиВакКороной» и наоборот. Специалисты, впрочем, так делать все же не советуют.

Как сообщили «Комсомолке» в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, в ближайшее время новая вакцина поступит на фармацевтические базы в районах. После этого ее распределят по поликлиникам. Поставка небольшая – всего около 14 000 доз – а потому и пунктов будет немного: порядка сорока. Запись планируют открыть с понедельника, при этом пациенты смогут сами выбирать, какую именно вакцину поставить. Сама механика процесса не изменится: сначала осмотр у врача и получение допуска, потом – укол.

В ближайшее время вакциной смогут привить больше 13 тысяч петербуржцев. Фото: Олег ЗОЛОТО

КСТАТИ

В отличие от «Спутника» антитела после прививки «ЭпиВакКороной» можно определить только при помощи специальной тест-системы. Пока что в городе их нет – первая поставка по линии Роспотребнадзора ожидается в обозримом будущем. В пресс-службе ведомства «КП-Петербург» рассказали, что тест-системы, скорее всего, поступят в две точки: НИИ Пастера и Центр гигиены и эпидемиологии. Как именно они будут распределяться по горожанам – бесплатно или на платной основе, по желанию или на каких-то особых условиях – пока не известно.