Директор торгового дома «Энерго» П. Н. Смирнов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Логистический комплекс с высоким уровнем автоматизации всех процессов - гордость торгового дома «Энерго». Но в июне прошлого года здание склада серьезно пострадало от обрушившегося на Петербург стихийного бедствия. Природа разбушевалась не на шутку. Прошедший сильнейший град с ливнем не пощадил ни построек, ни городских конструкций, ни машин. Пробил он и складскую крышу компании. Потоки воды хлынули с высоты десятков метров, заливая не только само помещение, но и оборудование, стеллажи с товарами. Директор торгового дома Павел Смирнов, вспоминая тот роковой день, признался: «Ощущение катастрофы позволило понять, что чувствовали пассажиры тонувшего «Титаника». Сотрудники склада, находясь по щиколотку в воде, пытались спасать все, что можно вынести из-под удара стихии, но было понятно, что потери окажутся очень большими».

С этой истории начался наш разговор, который хотелось посвятить не совсем обычной теме: как торговому дому удалось 30 лет оказываться, что называется, на плаву в самые трудные времена и в самых сложных обстоятельствах.

30 ЛЕТ НА ПЛАВУ

- Павел Николаевич, чем дело закончилось? Судя по всему, спасательный круг в истории с мощным градом вовремя оказался под рукой?

- Знаете, в таких ситуациях приходит на ум небезызвестная фраза из песни Владимира Высоцкого. Из той, что он исполнил в кинофильме «Вертикаль». Помните, «и молимся, чтобы страховка не подвела»… Реальность оказалась такова: большая товарная масса пришла в негодность. Ущерб очень серьезный. Потребовались месяцы для официального оформления потерь с привлечением квалифицированных экспертов, согласования оценочных позиций, подготовки документации. Спасательным кругом стал договор страхования, заключенный с компанией «РЕСО-Гарантия». Партнер казался добросовестным: свои обязательства выполнил, перечислив нам компенсацию ущерба в размере около 50 миллионов рублей. Мы полностью удовлетворены таким решением.

- И давно вы сотрудничаете со страховым бизнесом?

- С первых шагов выхода компании на рынок. Начинали со страхования имущества - от транспортных средств до зданий и сооружений. Примерно в середине 90-х годов прошлого века мы были в числе первых, кто ввел в бизнесе систему добровольного медицинского страхования для сотрудников. Это не только важная социальная мера, но и стимул для людей, которые справедливо хотят иметь профессиональные гарантии. В частности, они сейчас застрахованы от несчастных случаев на производстве. Это важно, особенно для тех, у кого есть семьи. Здесь нелишне отметить, что со страховой компанией «РЕСО-Гарантия» мы сотрудничаем уже более двух десятков лет по многим видам страхования. И как вы уже убедились, эти отношения отличаются взаимным уважением партнеров, соблюдением этических норм и безупречным исполнением договорных обязательств.

- Для торгового бизнеса 30-летие - это серьезный срок. Скажите, сегодня работать и развиваться стало проще? Помогает полученный за многие годы опыт?

- Бизнес всегда разный, он постоянно меняется, реагирует на конъюнктуру и спрос. На него влияют внешние условия. Но просто в нем никогда не бывает. Если зазеваешься, будешь топтаться на месте, вместо того чтобы искать новое и двигаться вперед, то шансов выжить в конкурентной среде нет. Пройденный нами путь от малого предприятия до крупного торгового дома совершено не говорит о том, что все начинания были успешными. Были и потери, и разочарования. Их и сейчас избежать не удается. У вас много молодых читателей, которые стремятся в бизнес, потому что видят за его фасадом красивую жизнь. Мне хочется приземлить такого рода ощущения. Бизнес - это не только цветы и шампанское, это огромная работа, в конце которой вас не обязательно ждет коммерческий успех.

Автоматизация процессов - основа работы современного логистического комплекса. Фото: Артем КИЛЬКИН

«РИСКНУЛИ, И У НАС ПОЛУЧИЛОСЬ»

- Вы затронули первые шаги компании в сфере страхования. А как вообще начинался ваш бизнес?

- Наша история началась в 1991 году с того, что небольшая группа инициативных парней, прошедших школу активной работы в вузовском комсомоле и профсоюзах, студенческих строительных отрядах, решила попробовать свои силы в коммерции. Тогда мы могли рисковать только собственными небольшими накоплениями. В стране был кризис, жить становилось тяжеловато. Но не зря говорят, что кризис - это еще и время для реализации возможностей.

Появились биржи, и мы на нескольких петербургских биржах работали в качестве брокеров. Главной площадкой для реализации наших амбиций стала биржа «Санкт-Петербург». Ей, кстати, тоже недавно 30 лет исполнилось. Можно сказать, ровесники по бизнесу. Попытка не пытка: мы оказались именно там, где могла пригодиться наша нерастраченная энергия. В 90-е в стране полностью были нарушены торгово-экономические связи между предприятиями и регионами, возник тотальный дефицит. И мы оказались тем звеном, которое выстраивало нужные торговые цепочки. Искали предприятия, которые хотели что-то продать или купить, и помогали им. Занимались буквально всем, начиная от шоколада и спичек и заканчивая тяжелой техникой. Мы выступали то продавцами, то покупателями в зависимости от потребностей клиентов.

Следующим этапом стало сотрудничество с Ленинградским металлическим заводом. Предприятие продавало свою продукцию за границу, а расплачивались с ним зарубежные партнеры сахаром, тушенкой, одеждой. На предприятии забили тревогу: что со всем этим добром делать? Завод нуждался в живых деньгах, чтобы выплачивать работникам зарплату, осуществлять производственный процесс. Мы взялись помочь - растаможивали грузы, продавали. Сотрудничество было взаимовыгодным и для завода, и для компании. Ну а затем мы стали заниматься импортом продовольствия, и это направление успешно развивается до сих пор. Постепенно из небольшой фирмы мы выросли в крупное, стабильно развивающееся предприятие. Сегодня работаем в трех основных направлениях: продукты питания, нон-фуд-продукция и товары для животных. Сотрудничаем с крупнейшими зарубежными и отечественными компаниями-поставщиками. Имеем широкую сеть клиентов.

Год назад град с ливнем пробил крышу этого современного склада, и поток воды хлынул вниз с высоты десятков метров . Фото: Артем КИЛЬКИН

ЕЩЕ ОДИН ВЫЗОВ

- Говорят, что пандемия изменила жизнь бизнеса. Многим коммерческим структурам нанесен серьезный урон. Как торговый дом справился с этим вызовом?

- Было непросто, это факт. Но повторю термин, уже прозвучавший в нашей беседе: компания снова оказалась на плаву. На этот раз страховкой стала наша коллективная и личная ответственность. С начала пандемии было сделано все возможное, чтобы обезопасить сотрудников. Итог: уровень заболеваемости в компании весь прошлый год был существенно ниже, чем в среднем по Петербургу.

Что предпринимали? Доступ на склад для посторонних был ограничен, своим работникам мы регулярно измеряли температуру, обеспечили людей масками, перчатками, проводилась обработка помещений. Еще в апреле прошлого года часть сотрудников перешла работать на удаленку. Довольно долго мы за счет компании проводили работникам ПЦР-тесты на коронавирус. В целом на борьбу с инфекцией по итогам 2020 года потрачено порядка 8 миллионов рублей. Кроме этого, мы активно помогали врачам - привозили воду, средства защиты в медицинские учреждения города. Социальные проекты в компании реализуются на постоянной основе.

- А с точки зрения результатов общей работы?

- В прошлом году увеличили товарооборот на 15 процентов. У нас высокий запас прочности с точки зрения финансовой и организационной деятельности по отношению к другим дистрибьюторам. Это уже сложившаяся наша парадигма, в которой мы двигаемся. Мы очень внимательно следим за издержками, актуальными трендами, внедряем IT-технологии. И с гордостью могу сказать, что с точки зрения технологичности наш торговый дом входит в число наиболее оснащенных дистрибьюторских компаний в городе. Ну и, конечно, мы опираемся на людей, команду.

ЕСЛИ ПАРТНЕР ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ…

- Тем не менее бизнес, который вы ведете, сопряжен с серьезными рисками. С дистанции сходят даже крупные торговые сети, сужается круг конкурентов в оптовой торговле. Вряд ли все риски можно предусмотреть, предугадать. Чего вы в своей работе опасаетесь больше всего?

- Знаете, серьезный бизнес требует и серьезных доверительных партнерских отношений. Тут необходимо своего рода рыцарство: ударили по рукам, значит, надо действовать только так, как договорились. Договорные отношения в сфере торговли - это основа, фундамент, на котором держится этот бизнес. В сложной для нас ситуации, как я уже говорил, страховщики из «РЕСО-Гарантии» четко выполнили свои обязательства. Но бывают случаи совсем иного рода. Расскажу об одном из них. История эта характерна не столько финансовыми потерями, сколько абсолютной необязательностью страховой компании, которую мы считали надежным партнером.

Все началось с того, что наш торговый дом несколько лет назад обратил внимание на такое направление бизнеса, как страхование дебиторской задолженности. Клиентов у нас много, не все являются аккуратными плательщиками. Нередко нам приходится отгружать торговым сетям и предприятиям товар с отсрочкой платежа. Как вы понимаете, это связано с определенными рисками. И вот эти самые риски мы также решили застраховать.

Внимательно изучили рынок. Из нескольких компаний, предоставляющих такую услугу, выбрали на основе конкурса СК «Ойлер Гермес Ру». И дело не в том, что Гермес в мифологии - покровитель торговли. Просто именно эта компания предложила, как нам казалось, наиболее привлекательные условия сотрудничества. Выгодными представлялись условия по количеству застрахованных клиентов, лимиту покрытия (каждый клиент страхуется на определенную сумму), максимальной отсрочке платежа, которая может предоставляться контрагенту. Провели переговоры. Согласовали сложный объемный договор, который вместе с приложенными к нему правилами страхования потянул страниц на пятьдесят! В общем, очень увесистым и солидным оказался документ.

Подчеркну, мы совершенно не имели опыта в этом виде страхования, так что пришлось даже воспользоваться помощью стороннего специалиста. В общем, мы подошли к этой работе очень ответственно. И вот, как говорится, настал час икс, когда договор должен был пройти проверку практикой. Один из наших крупных партнеров, компания «Интерторг», оказалась неплатежеспособной. А попросту - обанкротилась.

- В городе много шума было в связи с этим банкротством, охватившим целую сеть розничных предприятий. Как вы выплывали на этот раз?

- Сразу хочу подчеркнуть: самый большой лимит по страховому покрытию рисков компания «Ойлер Гермес Ру» предложила нам именно по «Интерторгу» - розничной сети, одно время бурно развивавшейся в Петербурге. Мы знали, что это непростой партнер, слышали о нем разное. И сами ощущали, что периоды отсрочки по платежам со стороны торговой сети становятся все длиннее. Но договор со страховщиком вселял уверенность, что в любом случае мы не пострадаем, поскольку должны получить страховое возмещение.

Поставки со клада «Энерго» в торговые сети осуществляются бесперебойно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следуя договору с СК, мы приняли все меры по сокращению суммы задолженности, допущенной «Интерторгом». Своими силами вернули 45 миллионов рублей из 54, снизив тем самым общий долг до вполне приемлемой суммы, которая и попала под страховой случай. О каждом своем шаге информировали страховую компанию. Мы добросовестные партнеры, выполняющие все взятые на себя обязательства. Это наш принцип. Согласно договору срок ожидания наступления страхового случая 180 дней и еще дополнительно на рассмотрение 30 дней. Исходя из этого, страховщик должен был компенсировать наши потери еще в марте прошлого года.

Увы, ответа от «Ойлер Гермес Ру» мы так и не дождались. Звонили им, отправляли запросы, но ответом было молчание. Казалось бы, если есть какие-то проблемы с выполнением договорных обязательств, то надо проводить двусторонние консультации. В мире бизнеса всегда можно договориться, было бы желание решить вопросы конструктивно. Но руководство страховой компании, видимо, посчитало диалог излишним.

С момента наступления страхового случая и по сей день у нас состоялся всего один заочный аудио-разговор с представителями «Гермеса», в ходе которого обсуждались технические детали с юристами. Страховщик запрашивал у нас дополнительную информацию, но какую? В процессе заключения страхового договора он имел возможность проанализировать работу всех наших контрагентов, изучить их, что называется, вдоль и поперек - финансовое положение, историю, надежность. Это огромная работа, ведь страховку просто так никто не предоставит.

ЧТО РЕШИЛ АРБИТРАЖНЫЙ СУД?

- Парадоксальная ситуация! Тот, кто по роду своей деятельности обязан страховать ваши риски, получается, отказывается от выплаты компенсации по договору? Вроде мы уже не в лихие 90-е живем. Как такое возможно?

- Получается, возможно. Добавлю, что мы на такой финт страховщика, конечно, не рассчитывали. Более того, заключили с ним новый договор на 2020 год. Исправно выплачивали страховые премии. То есть были открыты к сотрудничеству. Конечно, после случившегося о его продолжении речи быть не может.

Как вы понимаете, у нас оставалась одна дорога - обратиться в арбитраж. Не буду долго тянуть с интригой процесса: первую инстанцию мы выиграли. Однако компания «Ойлер Гермес Ру» не успокоилась и подала апелляцию на решение суда. Выиграли мы и на этапе апелляции. Все это свидетельствует об одном: в договоре с СК четко указаны обязательства партнеров и мы со своей стороны все выполнили. Каких блох хочет обнаружить в наших действиях страховщик, мне неведомо. Знаем, что он упрямо пытается оспорить вступившее в законную силу решение суда первой инстанции.

Арбитражный суд дважды вынес решение в пользу ТД «Энерго». Фото: Артем КИЛЬКИН

Попутно отмечу: рассмотрение апелляции в арбитраже состоялось в середине декабря прошлого года. Страховщик не стал его исполнять, чем нарушил нормы законодательства.

Торговый дом получил исполнительный лист, и он был направлен в банк, где находятся счета «Ойлер Гермес Ру».

- Насколько известно, «Ойлер Гермес Ру» - это «дочь» известной в Европе компании. Знают ли в европейском офисе об этой некрасивой истории?

- Мы тоже об этом подумали. Подготовили и отправили письмо в главный офис компании в Брюсселе - обратились за разъяснениями по ситуации, которая сложилась. Письмо отправлено месяц назад, ждем ответа.

Понимаете, что особенно поражает. Речь ведь идет не о величине суммы компенсации по наступившему страховому случаю. Речь о принципах работы современного отечественного бизнеса. Либо он строится на строгом следовании принятым договорным обязательствам, либо на попытках ускользнуть от их выполнения, поисках уловок и лазеек в документах. А что вытекает из случая с «Ойлер Гермес Ру»? Представитель западного бизнеса подает отечественным компаниям плохой пример.

Важно, что в нашей истории, да и не только в ней, арбитражный суд занимает позицию отстаивания цивилизованного, основанного на выполнении договоров бизнеса.

В офисе детского интернет-магазина Helptomama, организатором и создателем которого стал торговый дом. Фото: Артем КИЛЬКИН

«БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА!»

- Насколько известно, страхование дебиторской задолженности в Петербурге пока не сильно распространено. Не жалеете о потраченном времени, нервах?

- В любом случае мы получили весьма ценный опыт. Сейчас ищем нового партнера по страхованию дебиторской задолженности. Надеемся, что не повторим прежних ошибок в этом вопросе. И к нам уже обращаются за консультациями и советами, что очень приятно.

- Перешагнуть юбилейный рубеж для торгового дома - это значит продолжить свое развитие, укреплять конкурентоспособность на рынке, расширять клиентскую базу. И, конечно же, придется столкнуться с новыми рисками в бизнесе. Как готовы их встретить?

- Мы с вами беседуем в небольшом рыцарском зале нашей компании, где часто обсуждаются стратегические и тактические вопросы нашей работы. Поэтому отвечу в том же рыцарском стиле: с открытым забралом и без страха и упрека!

СПРАВКА

Торговый дом «Энерго» в цифрах

30 лет на рынке.

20 000 м2-склад.

1000 специалистов.

Логистический центр класса А.

100+ контрактов.

70 единиц автопарка.

50+ торговых сетей на обслуживании.

5000 покупателей по стране.