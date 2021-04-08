«Айфон со скидкой 20 тысяч»: Как мошенники выманили у россиян 10 миллионов рублей, используя сайты-клоны

Мошенники выманили у покупателей 10 миллионов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Нам 9 лет! Празднуем вместе! Скидки до 20 процентов в честь дня рождения! Только 2 дня!», - увлекательное объявление для сайта по продаже техники? А еще цена ниже рыночной – на айфоне последней модели можно сэкономить до 20 тысяч рублей! И все это в преддверии Нового года…Конечно, сотни людей кинулись покупать подарки, но в итоге остались и без них, и без денег. Десятки интернет-магазинов, в числе которых «ТехноМир», «Техномарт», «Техноград», «Техногранд» и «ЦифроМир» оказались поддельными. Разоблачать аферистов пришлось не только самим покупателям, но и частным детективам…

ХОТЕЛА КУПИТЬ МУЖУ ПОДАРОК СО СКИДКОЙ

Как получить миллионы рублей, не отходя от своего компьютера? Таким вопросом задались пятеро петербуржцев: 60-летняя Инна, ее 33-летний сын Александр, 43-летний Сергей, 33-летняя Ирина и 51-летняя Ольга. Криминальный квинтет сколотил «банду» интернет-мошенников. Идея была проста и стара как мир – создавать фейковые сайты по продаже техники, занижать цену на товар, которого на самом деле нет, и требовать с людей предоплату.

Сайты предлагали огромные скидки

Аферисты создали более 15 фейковых сайтов! Запустились осенью прошлого года, а перед Новым годом от покупателей уже не было отбоя. Только вот они оказались обманутыми.

- Хотела сделать мужу подарок, ну и, конечно, повелась на скидки, отправила деньги, а потом ни ответа, ни привета, попала на 25 тысяч рублей, - жалуется одна из клиенток Анна (имена покупателей изменены, - прим. Ред.). - Надо было конечно сначала отзывы почитать.

- И я попался, тоже перевел 25 тысяч рублей, но товар так и не получил, - вторит ей еще один покупатель Антон.

Со временем таких, как Антон и Анна, стало десятки, а то и сотни человек! Они начали объединяться, чтобы вывести мошенников на чистую воду. Активисты заметили, что все сомнительные сайты исчезали максимум через два дня, а на их месте появлялись новые с похожими названиями. Обманутые клиенты писали коллективные заявления в полицию, жертв искали сами – на форумах.

- Цены на сайтах поражали, - делятся народные сыщики. – Скидка могла быть 20, а-то и 50 процентов! Плюс бесплатная доставка при покупке на сумму больше 5 тысяч рублей. В одном из интернет-магазинов было написано, что ему девять лет, а на самом деле было только три дня!

Десятки обманутых клиентов писали заявления на аферистов

«НАНЯЛИ АКТЕРА, КОТОРЫЙ СЫГРАЛ ДИРЕКТОРА»

Афера вышла настолько масштабной, что на нее обратили внимание даже частные детективы – они устроили у себя на форуме подробный разбор схемы мошенничества.

- В разделе «О компании» на сайте одного из магазинов помимо реквизитов имеется видео с презентацией. На этом видео мужчина представляется директором — Кузьминов Виктор Александрович — и рассказывает о том, каким прекрасным является интернет-магазин. Мы же считаем, что это не директор, а актер Роман Баканов. Российские зрители могут знать его по фильму «Лед-2» (он играет адвоката Горина), - говорит администратор портала Сергей. - Если это действительно Баканов Роман, то его просто наняли, чтобы он прочитал речь на видео, и вряд ли знал, что ролик разместят на сайте мутного интернет-гипермаркета.

Директором компании оказался актер

Оказалось, что для своих сайтов мошенники использовали дизайн и цветовую гамму настоящего магазина «Онлайн трейд».

- Цветовая гамма для Мира Техники (он же Техномир, Техномарт и т.д.) была взята умышленно, чтобы у посетителей были ассоциации со знакомым им логотипом реально существующего «Онлайн Трейд», - делится Сергей. – Фотографии для своего сайта неизвестные украли. Снимки пунктов выдачи они взяли на реальном сайте «Онлайн Трейда», наложили туда свой логотип и в фоторедакторе изменили надписи.

Полиция задержала людей, которых считает причастными к афере Фото: МВД

Сейчас силовики уже задержали всех членов «банды». Во время обыска оперативники изъяли банковские карты и гаджеты, на которых сохранена переписка с клиентами. Возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество» и «мошенничество с использованием электронных средств платежа». За это грозит до пяти лет колонии.

ОФИЦИАЛЬНО

«Жертвами становились жители других регионов»

- По версии оперативников, организатором схемы стал 44-летний петербуржец Сергей. Именно он отвечал за создание сайтов и координацию их деятельности, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Четверо остальных граждан отвечали за поиск так называемых «дропов», то есть подставных лиц, на банковские счета которых и поступала выручка интернет-магазинов.

Деньги мошенники обналичивали в торговых центрах Петербурга. Предварительно, аферисты успели заработать 10 миллионов рублей, обманывая своих клиентов.

- Чаще всего, жертвами становились жители других регионов, которые доверяли сайтам с названиями, созвучными крупным магазинам-дилерам, - поясняют в полиции.

Задержанные, по версии следствия, причастны к афере Фото: МВД

КОМПЕТЕНО

Как не попасть на удочку мошенников?

- Главный закон один - не уверен, не покупай, - поясняет руководитель Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев. - Подозрительно всегда выглядит резкое снижение цены. Бесплатный сыр, как известно, только в мышеловке. Обычно жертвами становятся люди, которые стремятся сильно сэкономить. Рыночная цена более-менее выдержанна у всех продавцов. Перед покупкой также целесообразно проверить регистрацию домена в Интернете. Если сайт позиционирует себя как фирма, а домен свежий, да еще и зарегистрирован на физическое, а не юридическое лицо, здесь явно что-то не так. Отсутствие информации о продавце может также навести на подозрение. Неплохо бы проверить существует ли такая организация, и чем она занимается в ЕГРЮЛ.