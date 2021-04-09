Круче Tesla: Петербуржец сам собрал автомобиль, работающий на солнечных батареях

Пока что "Фазан" выглядит странновато, но Никита Поддубнов уверен - это только пока. Фото: из личного архива героя публикации

Интернет всколыхнуло необычное видео с чудо-автомобилем, замеченным возле станции метро «Елизаровская» в Санкт-Петербурге. Водители запечатлели удивительную конструкцию, представляющую собой нечто среднее между мопедом и самоходной повозкой Карла Бенца, да вдобавок способную передвигаться на энергии от солнечных батарей. «Комсомолка» нашла владельца чудо-аппарата и пообщалась с ним.

Вся конструкция (кроме, разве что, солнечных батарей) собрана вручную. Фото: из личного архива героя публикации

- Все началось с того, что два года назад мы с друзьями сделали электрический «Москвич», - вспоминает 23-летний Никита Поддубнов, YouTube-блогер и инженер-самоучка. – То есть, взяли обычный «Москвич», вытащили из него бензиновый двигатель и поставили электрический. Все заработало, но меня результат не устроил: большая часть энергии тратилась не на то, чтобы доставить из пункта А в пункт Б меня, а на то, чтобы доставить из пункта А в пункт Б тонну железа и семьдесят килограмм меня.

Над решением проблемы Никита бился долго – и в конце концов в ноябре прошлого года у него родился проект «Фазан». Из алюминиевых профилей изобретатель сварил кузов, поставил на него колеса от мопеда, на капот, багажник и крышу уложил солнечные батареи – получился полноценный автомобиль. В плане дизайна он, конечно, уступает «классическим» моделям, да и мощность у него как у мопеда, но зато он умеет разгоняться, тормозить, ехать по прямой и поворачивать. На все про все у Никиты ушло около 200 000 рублей. Сумма по меркам стоимости современных авто (даже подержанных) смешная. Но надо понимать, что «Фазан» пока представлен в, скажем так, минимальной комплектации: у него нет окон, дверей, фар, поворотников и даже полноценного сидения – вместо него пластиковое, с низкой спинкой.

150-килограммовое авто можно без особых проблем передвигать голыми руками. Фото: из личного архива героя публикации

- Я его еще дорабатываю, - признается изобретатель. – В будущем хочу, например, сделать прицеп, целиком состоящий из солнечных батарей. Чтобы аккумуляторы быстрее заряжались.

«Фазан» (название, кстати, взято из YouTube-канала Никиты, который именуется «Темная фаза») заряжается около десяти часов, а потом шесть часов едет со скоростью до 40 километров в час. А при необходимости чудо-автомобиль способен вовсе обходиться без аккумуляторов и ездить на одном лишь солнечном свете. В этом плане, с гордостью отмечает наш герой, он превзошел даже нашумевшую «Теслу» Илона Маска – он пока так не может. На улицах Петербурга «Фазан» пока что появлялся всего один раз, но уже успел произвести фурор: по словам Никиты, гаишники провожали его улыбками, а водители махали из окон.

- Думаю, до лета я его дострою, - делится изобретатель дальнейшими планами. – А потом отправляюсь в большое путешествие. Хочу проехать три тысячи километров от России до Китая через Казахстан. «Фазана» «на старт» отправлю почтой – благо, он весит всего 150 килограмм. Его без особых проблем на руках таскать можно, если вдвоем.

В планах у Никиты - вояж на "Фазане" от России до Китая. Фото: из личного архива героя публикации

Своим грандиозным автопробегом Никита надеется привлечь внимание инвесторов, которые заинтересуются его необычным детищем. А там, глядишь, недалеко и до исполнения самой заветной мечты: чтобы у каждого жителя России появился свой компактный, удобный и недорогой электромобиль.

Впрочем, что там автомобиль. Ранее мы писали про петербуржца, который своими руками собрал целую подводную лодку! Полностью рабочую - он погружался на ней в Балтийском море, а в стародавние времена из-за своего детища даже поимел проблем с КГБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Кит» в гараже: петербуржец за 25 лет собрал частную подводную лодку

За это время Михаил Пучков успел переехать из Рязани в Ленинград, исследовать дно Невы и Финского залива и даже попасть на карандаш к КГБ (подробности)