Прощание с Рудольфом Фурмановым состоится 12 апреля: режиссера похоронят на Большеохтинском кладбище Петербурга

Народный артист Рудольф фурманов упокоится на Большеохтинском кладбище. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прощание с Рудольфом Фурмановым, художественным руководителем театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова в Петербурге, состоится 12 апреля 2021 года. Об это сообщили в театре. Также стали известны подробности ухода театрального режиссера и артиста Рудольфа Фурманова. По словам коллег, Рудольфа Давыдовича не стало сегодня, 9 апреля, в семь часов утра.

– Он поборол тяжелые последствия ковида, все время оставаясь на связи. Он ни на минуту не падал духом. Шел вперед, не жаловался. Спасибо всем, кто помогал нам в эти драматические четыре месяца его болезни, – сообщают в театре. – Накануне врачи сказали, что у РД (так Фурманова всегда называли в театральной среде) есть все шансы на полное выздоровление. Но утром оторвался тромб. Во сне.

В «Русской антрепризе» сейчас «плачут все». При этом спектакли не отменяются: сегодня в театре играют «Шутников». Встретиться с Рудольфов Давыдовичем коллеги должны были в семь часов вечера…

Прощание с Фурмановым состоится 12 апреля в 11:00 в здании театра (Большой проспект П.С., 35/75), а в 14:00 пройдет отпевание в Николо-Богоявленском морском соборе (Никольская площадь, 1/3), где Рудольф Давыдович был крещен в блокаду. Народный артист упокоится на Большеохтинском кладбище (проспект Металлистов, 5) рядом со своими близкими.

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