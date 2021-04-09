«Теперь могу руководить съемочной площадкой под водой»: Данила Козловский презентовал в Петербурге свой фильм-катастрофу «Чернобыль»

Данила Козловский приехал в Петербург с презентацией своего нового фильма "Чернобыль" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге громкая премьера – Данила Козловский, актер и новоиспеченный режиссер, представил свой второй полнометражный фильм «Чернобыль». По сюжету, обычный пожарный из Припяти Алексей влюбляется в парикмахера Ольгу, они планируют переехать к морю, но в их судьбу вмешивается трагедия. Главный герой отправляется тушить пожар на АЭС и вызывается слить воду из резервуара под ядерным реактором, чтобы предотвратить еще один мощный взрыв.

Козловский потратил два года на погружение в трагедию. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Да, фильм по реальным событиям. Но судьбы персонажей вымышленные. Мы сразу даем понять зрителю, что сделали художественное кино, – подчеркивает Козловский в интервью журналистам. – К счастью, мою семью катастрофа не затронула. Но я много времени провел, изучая материалы, исследуя тему. Так что в процессе эта история стала личной, своей. Такая концентрация пронзительных историй, судеб. Не проникнуться к этому нельзя.

Данила признается, что погрузился на два году в каждую историческую деталь трагедии, чтобы не допустить фальши. Теперь он даже знает, из чего состоит реактор АЭС. Самой масштабной сценой в фильме стали подводные съемки, их снимали в подводном павильоне в Будапеште, отстроив три специальных этажа.

Для Данилы трагедия Чернобыля стала личной после общения с десятками ликвидаторов. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы снимали на Кольской АЭС, на недостроенном блоке. Там тот же тип реактора, как в Чернобыле, но без ядерного топлива. Там абсолютно безопасно. Когда в первый раз увидел это нечто – ошеломительные впечатления. – рассказывает актер и режиссер фильма. – Но подводные съемки пришлось снимать на Западе, у нас в России пока нет таких возможностей. Много времени ушло на подготовку с дайверами, чтобы это выглядело реально на экране. Дыхание не знаю, насколько могу задержать, но теперь могу сказать уверенно, что могу руководить съемочной площадкой под водой.

Конечно, Козловский не ушел от параллелей с голливудским одноименным мини-сериалом от HBO, который вышел в 2019-м году. Но режиссер считает, что сравнивать тут практически нечего.

Роднянский и Козловский ездят по всей России с презентацией "Чернобыля". Зрители смогут посмотреть картину с 15 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы сделали абсолютно другое произведение. С разными форматами. У HBO это мини-сериал, а у нас двухчасовое художественно-полнометражное кино. На Западе – попытка некоторой исторической реконструкции и высказывания. У нас же – про конкретных людей. Это история взаимоотношений на фоне трагичных событий. За основу взят реальный эпизод из ликвидации последствий, - подчеркивает Данила.

Доволен проделанной работой и звездный российский продюсер Александр Роднянский, «приютивший» Козловского с его идеей фильма. По его словам, для съемок использовали много старых предметов быта из 80-х.

Продюсер Александр Роднянский сам в 86-м году был возле разрушенного реактора четвертого энергоблока АЭС в Чернобыле. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Это попытка восстановить то время, но не насладиться ностальгическими чувствами. Очень много винтажного, настоящего. Рубашка Данила Козловского, например, из той эпохи. Все собиралось и делалось для того, чтобы реконструировать время, - говорит Роднянский.

К слову, продюсер сам принимал участие в ликвидации последствий взрыва на АЭС – тогда он был документалистом из Киева и фиксировал работу пожарных на камеру.

- Впервые побывал там на 5-й день аварии. Много раз туда-обратно возвращался из Киева. Вначале, кстати, никому не было страшно, радиация же невидима, ты не видишь опасность, - вспоминает Александр Роднянский. – Много было вариантов предохранений. Сначала вообще делали решеточки йодом на груди, потом разошелся всем понравившийся слух, что надо красным вином «вымывать».

Для Оксаны Акиньшиной съемки в "Чернобыле" оказались одними из самых сложных в карьере. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ввиду личного присутствия при ликвидации последствий чернобыльской трагедии Роднянский долгое время мечтал сделать художественную картину по мотивам.

- Мы сделали максимум возможного. Данила Козловский – очень талантливый, неравнодушный к человеку, - подытоживает продюсер.

Члены съемочной группы особенно отмечают удавшиеся подводные съемки, пожар и саму аварию. Исполнительница любимой девушки главного героя Оксана Акиньшина признается, что это одни из самых тяжелых дней в ее карьере.

- Там настолько сложно построенные человеческие взаимоотношения. Легких дней не вообще было. Достаточно сложные съемки, ты постоянно включаешься в историю, - говорит Акиньшина.

Добавим, что для массового зрителя в России фильм доберется с 15 апреля.