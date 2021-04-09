В Пулково самолет Як-42 при приземлении выкатился за пределы посадочной полосы

В Пулково самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Фото: СЗТП

В петербургском аэропорту Пулково самолет Як-42 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Сейчас к месту происшествия направляются все необходимые спецслужбы. К счастью, как сообщили «КП-Санкт-Петербург» в пресс-службе оператора Пулково, обошлось без тяжелых последствий.

- В 21:04 самолет Як-40 при посадке выкатился за пределы установленной полосы. Самолет был без пассажиров. Повреждений воздушного судна нет. Аэропорт Пулково продолжает работу по обслуживанию пассажиров и воздушных судов, изменений в расписании нет, - заверили в пресс-службе ВВВС.

К счастью, пострадавших в происшествии нет. Фото: СЗТП

Происшествием уже занялись в Северо-Западной транспортной прокуратуре. Сейчас ведомство проводит тщательную проверку.

- На борту судна находились шесть членов экипажа. Сейчас люди благополучно покинули самолет. При наличии оснований к виновным транспортная прокуратура примет меры и даст оценку действиям ответственных лиц, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.