Петербурженок, одновременно родивших по девятому ребенку, готовят к выписке

Татьяна Капустина и Екатерина Салеева стали настоящей гордостью для роддома при 38-й больнице Семашко. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пациентки Татьяна Капустина и Екатерина Салеева стали гордостью для роддома при 38-й больнице Семашко. На днях женщины практически одновременно родили здесь по девятому ребенку. Как признаются врачи, такого в медучреждении еще ни разу не было, а потому для них это теперь праздник и особенный день в календаре.

В судьбах Екатерины и Татьяны много удивительных совпадений. Обе они из многодетных семей, обеим 41 год и у каждой теперь по пять девочек и по четыре мальчика. Статистику женщины «уравняли» как раз на девятых малышах: Татьяна родила сынишку Диму, а Екатерина – дочку, имя для которой пока еще выбирает.

Встретили нас мамочки, держа свое сокровище на руках. Девочка тихо сопела, уткнувшись носиком в мамину грудь, а мальчишка все время вертелся и даже пытался общаться, периодически подавая голос. Кстати, живут счастливые мамы в одной палате. И это тоже вышло случайно.

- Я поступила 6-го числа. Родила первая, - рассказывает Татьяна. – О том, что у моей соседки тоже девятый ребенок, узнала только во время обхода, когда врач сказал. Несмотря на то, что мы здесь только три дня, общие проблемы сплачивают. Правда, поболтать нормально пока еще не получилось, все малышами заняты. Но телефонами обменяемся обязательно.

41-летняя мамочка не верит своему счастью: на руках у нее девятый ребенок! Фото: Артем КИЛЬКИН

Для Татьяны эти роды стали девятыми, для Екатерины – восьмыми. В прошлый раз у нее на свет появились двойняшки. Удивительно, но обе женщины уверяют – справляться с девятью детьми очень просто. Легче, чем с пятью или даже тремя.

- Поверьте, это так, - улыбается Татьяна. – Мне часто говорят: «Бедная!». Вы даже не представляете, насколько я богатая. Когда дети узнали, что я беременна, то освободили меня от всего. Я не готовила дома, не убиралась. И в роддом меня тоже они собирали. Уроки помогают друг другу делать. Дети – это огромный подарок. И, как говорит мой муж, они не могут нести с собой проблемы. Только счастье.

По образованию Татьяна повар-кондитер. Пока не обзавелась большим семейством, успела поработать на производстве. Но все же за карьерой женщина никогда не гналась и своей главной специальностью считает материнство. Похожая ситуация и у Екатерины.

- Я работала,правда, недолго. Была воспитателем в детском саду, - говорит женщина. – А когда детки стали рождаться, начала заниматься ими. Они помогают мне во всем.

Мама и малыш чувствуют себя прекрасно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Единственное, пожалуй, что не стало для мамочек случайностью, так это то, что за детками в роддом имени Семашко они отправились намеренно. На их счастье, в ковидном режиме учреждение перестало работать 2-го апреля и было готово принять их в своих стенах.

- Я попала сюда на 4-м ребенке и была в восторге от врачей и от того, какая здесь семейная обстановка, - призналась Татьяна. - С тех пор только тут и рожаю. Правда, семья моя меня ждать замучилась. Уже сидят с шариками в ожидании нас с малышом. Но уже скоро мы будем дома.

Выписка у обеих женщин назначена на ближайшие дни. Роддом уже готовится к этому грандиозному событию, ведь она станет самой многочисленной - забирать мамочек семьи прибудут в полном составе.