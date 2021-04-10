В Ленобласти вандал расколол мемориальную плиту десантника Вадима Чугунова из легендарной 6-й роты

Под Ломоносовым безработный вандал расколол мемориальную плиту героя-десантника Вадима Чугунова. Фото: СОЦСЕТИ

В Ленинградской области вандал сломал мемориальную плиту Вадима Чугунова, героя-десантника из легендарной 6-й роты Псковской дивизии ВДВ. Напомним, боец участвовал во Второй чеченской войне. Молодой солдат принимал активное участие в сражениях. 1 марта, на высоте 776 около Аргунского ущелья, 90 десантников отстреливались от боевиков, численность которых в несколько раз превышала силы россиян. Даже с ранением Чугунов продолжал биться за сослуживцев. В том бою вместе с ним погибли еще 83 российских военнослужащих.

Героя-десантника, посмертно награжденного орденом Мужества, похоронили в родной деревне Оржицы в Ломоносовском районе. Там установлена и мемориальная плита в его честь. Ее-то и расколол злоумышленник. Полиции понадобились сутки на поиск предполагаемого вандала.

- Подозреваемого задержали в деревне Оржицы. Ему 33 года, безработный. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, злоумышленнику вручили обязательство о явке в суд. В худшем случае мужчине грозит арест на срок до 3 месяцев.