«Мы сплотились против того, кто все это написал!»: Как в Петербурге прошел Тотальный диктант

Всего для Тотального диктанта в Петербурге подготовили около сотни площадок Фото: Андрей ГАШЕВ

Тот случай, когда диктант – не ненавистное школьное испытание, а долгожданный ежегодный праздник русского языка. Тысячи петербуржцев сегодня взялись за ручки и листочки, чтобы проверить знания грамматики и пунктуации. Тотальный диктант в этом году можно было написать как очно, так и удаленно. Одной из площадок, где гостеприимно встречали горожан, стал пресс-центр «Комсомольской правды».

Стендап-комик Антон Борисов впервые выступил в роли "диктатора". Так организаторы ласково называют тех, кто читает диктант. Фото: Андрей ГАШЕВ

Наша редакция успела запрыгнуть в последний вагон и пригласить к себе участников за несколько дней до грандиозной филологической акции. Однако ажиотаж был таким, что места – а их у нас предполагалось 35 – расхватали за считанные часы. Люди начали подтягиваться в пресс-центр где-то за 20 минут до начала. На последней секунде влетел наш «диктатор» (ласковое обозначение организатор тех, кто читает диктант - Прим.ред.) - комик и один из основателей стендап-движения в России Антон Борисов.

- Вот он я, тут! У меня мама логопед, я готовился, - задорно произнес он и занял свое место.

Текст для диктанта написал журналист и радиоведущий Дмитрий Глуховский Фото: Андрей ГАШЕВ

В этом году организаторы проекта не оставили петербургских «грамотеев» без сюрприза. Прежде, чем начать писать диктант, участникам показали короткометражный фильм «Обещания», снятый по мотивам рассказа, который специально для акции написал журналист и радиоведущий Дмитрий Глуховский. По традиции, текст разделили на 4 части для разных регионов. Петербургу досталась третья под названием «Очередь».

- Должен вам сказать сразу – я заикаюсь, и поэтому если у вас в словах будет по три буквы «п» или «т», то за ошибку это не сочтут. Поймут, что это наша комсомольская площадка, - пошутил Антон прежде, чем начать диктовать текст. К слову, этот речевой недуг у него действительно имеется. Но за годы выступления на сцене артист научился с ним справляться.

Пресс-центр "Комсомолки" превратился в площадку филологической акции Фото: Андрей ГАШЕВ

- Все мы сражаемся со своими комплексами. Если я выхожу на публику, то сразу сосредотачиваюсь, собираюсь, и мне хватает энергии, чтобы не заикаться, - улыбается Антон. – И про маму-логопеда, кстати, не шутка. Это действительно так. Я сегодня в первый раз читал диктант и, знаете, ощущения потрясающие.

Как признался Антон, в этом лингвистическом испытании он был скорее на стороне участников, нежели автора.

Участники назвали площадку "КП" уютной и душевной Фото: Андрей ГАШЕВ

- Для меня это было такое сражение! Чувствовалось, что мы в этой аудитории сплотились воедино против того, кто это все придумал и написал, - смеется артист. – И нам надо непременно победить! У меня вышел невероятный диалог с залом. Кто-то мне подмигивал, мол, давай дальше читай, другие просили помедленнее. Я старался сделать так, чтобы всем было комфортно.

Как вскоре отметили участники, комсомольская площадка получилась душевной и уютной. особенно людей порадовало, что Антон читал текст не с каким-то академическим надрывом, а с юмором и легкостью. Можно было расслабиться и спокойно писать.

В библиотеке братьев Стругацких гостей встречал Олег Гаркуша Фото: Олег ЗОЛОТО

Не менее очаровательный, а по совместительству еще и звездный «диктатор», был сегодня в библиотеке братьев Стругацких. Здесь под музыку группы «АукцЫон» участников встречал ее лидер Олег Гаркуша. Для него это тоже был «диктаторский» дебют. А потому к делу он подошел со всей ответственностью и без свойственного ему эпатажа.

- Не знаю, волнение ли это, но что-то есть, - улыбается Гаркуша. – Я рад, что сегодня нахожусь здесь. Наверное, многие уже разучились писать ручкой, а мы именно для этого здесь и собрались.

Для лидера группы "АукцЫон" это тоже первый "диктаторский" опыт Фото: Олег ЗОЛОТО

Текст, предложенный Глуховским, оказался сложным с точки зрения пунктуации. А потому участники упрашивали Гаркушу хоть как-то обозначать голосом, где ставить знак препинания. Но артист был словно кремень.

- Ишь, хитренькие какие! – приговаривал он, оставаясь непоколебимым. – Нельзя!

Как ни упрашивали участники подсказать им запятые, артист был непоколебим Фото: Олег ЗОЛОТО

Однако свой бонус участники все же получили. Не в виде подсказок, а в виде возможности сфотографироваться с любимым артистом. После того, как диктант закончился, люди выстроились в очередь за автографом Гаркуши и снимками с ним. артист, который, кстати, сам все это предложил, с удовольствием фотографировался с петербуржцами.

После диктанта Олег Гаркуша с радостью раздавал автографы Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, результаты Тотального диктанта станут известны через неделю, 17 апреля. Узнать их можно в личном кабинете на сайте проекта.