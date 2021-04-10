Снегопад и град обрушились на Санкт-Петербург вечером 10 апреля

В середине весны в Петербург заглянули отголоски настоящей зимы. Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Снегопад вместе с градом накрыли Санкт-Петербург к вечеру субботы, 10 апреля 2021 года. Вот тебе и середина весны! Горожане недоуменно смотрят в небо и прячутся от непогоды из-за легкой одежды. К 18:00 на город надвинулись тучи, которые и принесли с собой осадки. Буквально за 10 минут желто-зеленая трава вновь стала белоснежной.

Воздух в субботу прогрелся до +8 градусов, но снежным осадкам это не помеха. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

- 10 апреля в Петербурге метеорологические условия определяются влиянием периферии циклона, центр которого перемещается по акватории Баренцева моря. Он станет причиной преимущественно облачной погоды с дождями, - предрекал незадолго до снегопада ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус у себя в Facebook.

Автомобилисты начали жаловаться на скользкую дорогу. Особенно на КАД – там проезжая часть на время заполнилась ледяными крупинками. Впрочем, тучи со снегом ненадолго задерживаются в районах города, во многих местах уже вновь стало ясно, словно ничего и не было.