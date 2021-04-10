«Зенит» потратил на зарплаты футболистов 9,3 млрд рублей в 2020 году

Стало известно о каждом потраченном рубле "Зенита" в 2020 году. Фото: Александр ГЛУЗ

Петербургский «Зенит» потратил 9 млрд и 265 млн рублей на зарплаты своим футболистам в 2020 году. По этому показателю сине-бело-голубые лидеры по стране. О любопытных данных сообщает «РБ Бизнес» со ссылкой на базу ФНС.

Напомним, в прошлом сезоне сине-бело-голубые выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Поэтому настолько большие зарплаты еще как-то можно оправдать, ведь есть результат. Впрочем, болельщики «Зенита» давно грезят об успехах в еврокубках и, похоже, даже слегка устали от гегемонии в РПЛ. Для сравнения, у ближайшего «зарплатного» преследователя, «Локомотива», - 5,4 млрд расходов на игроков.

Но это еще «цветочки». Перейдем к «ягодкам» - прибыль «Зенита, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Ее вообще нет. За 2020 год клуб в убытке на 2,35 млрд рублей. Это худший показатель по всей России. В 2019-м у клуба было не все так плохо, имелась прибыль в 547 млн рублей. Так что процентная разница за год катастрофична – минус 529,5.

А ведь по выручке «Зенит» в полном порядке – клуб получил 11,8 млрд рублей. Сократить бы расходы, но это уже решать руководству.

- Команда заработала больше всех в РПЛ, обойдя ближайшего преследователя, «Динамо», почти в 2 раза. Доход «Зенита» увеличился по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 4,2%., - пишут аналитики «РБ Бизнес».

Добавим, что «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице текущего розыгрыша РПЛ, опережая «Спартак» на 4 очка.