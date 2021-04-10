«Налетели, взяли в кольцо, женщины начали плакать»: В Петербурге Роспотребнадзор силой отправил в коронавирусный обсерватор туристов из Индии

Роспотребнадзор напугал индийских гостей Северной столицы обязательной двухнедельной "путевкой" в коронавирусный обсерватор. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор, заручившись поддержкой полиции и Росгвардии, отправил туристов из Индии в обсерватор из-за контакта с больными коронавирусом. 10 апреля гости Северной столицы должны были лететь домой после окончания масштабного тура с посещением города на Неве, Москвы и Мурманска. Однако четверо индийцев внезапно подхватили COVID-19. Из-за положительных тестов их отправили лечиться в Покровскую больницу. У остальных 25-ти результаты анализа были отрицательные – казалось бы, вперед, в родные пенаты, но Роспотребнадзор силой попросил туристов задержаться и отсидеть две недели в пансионате «Балтиец».

О произошедшем «КП-Санкт-Петербург» рассказала генеральный директор турфирмы «Грандрус турс» Елена Орленко, которая организовывала путешествие иностранцев. Для женщины задержание туристов стало полнейшей неожиданностью.

- В гостинице налетела полиция, Росгвардия, окружили людей, хватали за чемоданы, взяли их в плотное кольцо. Женщины начали плакать. Я считаю, что это беспредел, - эмоционально рассказывает Орленко. – У нас там есть и подростки, и пожилые туристы. Роспотребнадзор говорит, что все они контактные. Где в таком случае доказательства, что туристы заразны? Почему не делают повторный тест на «ковид»? Люди не могут вернуться домой на работу, к семьям, все переживают и боятся.

Гендиректор требует от Роспотребнадзора скорейших разъяснений и называет происходящее не иначе как беззаконие.

- Что имеем на сегодня? Виза, которая истекает ночью 10 апреля. Недействующая страховка. «Сгоревшие» билеты, - грустно подытоживает Елена Орленко.

Вдобавок глава турфирмы беспокоится и за питание в пансионате-обсерваторе «Балтиец», поскольку индийцы очень придирчивы к еде.

- Да, там обещают три раза кормить. Но мы не забываем, что Индия – страна со специфической религией. Эти люди не едят яйца, яйца в хлебе, блины, омлет, макароны, картофель, свеклу, морковку, корнеплоды. Поэтому индусы едят только в своих ресторанах, - объясняет Орленко.

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.